Bénin: liste des 350 prisonniers graciés par Patrice Talon

Dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire d’indépendance du Bénin, le président Patrice Talon a gracié 350 détenus. La liste des bénéficiaires de la mesure de grâce présidentielle a été publié via le décret N°2022-494 du 03 août 2022.

La grâce présidentielle est un acte de clémence par lequel le Chef de l’Etat accorde à un individu frappé d’une condamnation définitive et exécutoire une remise totale ou partielle de la peine ou lui substitue une peine plus douce. « Contrairement à l’amnistie qui efface complètement la peine et le caractère délictueux de l’acte qui a conduit à la sanction, la peine d’une personne graciée reste inscrite à son casier judiciaire », a clarifié le ministère de la justice.

Liste complète des 350 détenus graciés