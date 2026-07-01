Bénin : liste complète des 25 membres du Sénat

Réuni en Conseil des ministres le mercredi 1er juillet 2026, le gouvernement a arrêté la liste des personnalités appelées à siéger au sein du Sénat béninois, cette nouvelle institution parlementaire issue de la révision constitutionnelle de Novembre 2025.

Publié le 1 juil. 2026 à 19:57 · Mis à jour le 1 juil. 2026

La liste publiée comprend les membres de droit du Sénat, mais aussi des personnalités de haut rang désignées par le président de la République ainsi que des personnalités retenues au titre de l’Assemblée nationale. Cette étape marque une avancée importante dans la mise en place effective du Sénat, institué à la suite de la révision constitutionnelle de novembre 2025.

Selon les informations disponibles, les personnalités appelées à siéger au Sénat se répartissent en plusieurs catégories.

Les anciens présidents de la République

Trois anciens chefs de l’État figurent parmi les membres de droit du Sénat. Il s’agit de :

Nicéphore Soglo ;

Boni Yayi ;

Patrice Talon.

Ces personnalités intègrent la nouvelle institution en raison de leurs anciennes fonctions à la tête de l’État.

Les anciens présidents de l’Assemblée nationale

Plusieurs anciens présidents du Parlement sont également concernés. Il s’agit de :

Adrien Houngbédji ;

Bruno Amoussou ;

Idji Kolawolé ;

Mathurin Nago.

Leur présence au Sénat s’inscrit dans la catégorie des membres de droit, en lien avec les hautes responsabilités institutionnelles qu’ils ont exercées.

Les anciens présidents de la Cour constitutionnelle

La liste comprend aussi d’anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Les personnalités concernées sont :

Théodore Holo ;

Robert Dossou ;

Amouda Issifou ;

Élisabeth Pognon.

Ces anciens responsables de la haute juridiction constitutionnelle rejoignent également le Sénat au titre des membres de droit.

Les personnalités issues des Forces de défense et de sécurité

En plus des membres de droit, le président de la République a désigné des personnalités de haut rang ayant exercé des responsabilités de commandement au sein des Forces de défense et de sécurité. Il s’agit de :

Alassane Seidou ;

Fortunet Alain Nouatin ;

Robert Gbian ;

Taffa Adam ;

Albert Ezin Badou.

Ces nominations introduisent au Sénat des profils liés à la sécurité, à la défense et au commandement militaire ou institutionnel.

Les autres personnalités désignées par le président de la République

Le chef de l’État a également désigné d’autres personnalités de haut rang pour siéger dans la nouvelle chambre. Il s’agit de :

Ousmane Batoko ;

Raïmi Amadou ;

Paul Hounkpè ;

Emmanuel Tiando ;

Pascal Irénée Koupaki.

Cette catégorie regroupe des personnalités ayant occupé des fonctions politiques, administratives ou institutionnelles majeures.

Les personnalités désignées au titre de l’Assemblée nationale

Au titre de l’Assemblée nationale, quatre personnalités ont également été retenues. Il s’agit de :

Adidjatou Mathys ;

Abraham Zinzindohoué ;

Sacca Lafia ;

Charles Toko.

Avec cette liste, le Sénat prend progressivement forme. La nouvelle institution doit compléter l’architecture parlementaire du Bénin, dans le cadre des réformes introduites par la révision constitutionnelle de novembre 2025.

Au total, les noms annoncés couvrent plusieurs profils : anciens chefs d’État, anciens responsables du Parlement, anciens présidents de la Cour constitutionnelle, personnalités issues des Forces de défense et de sécurité, cadres politiques et personnalités désignées au titre de l’Assemblée nationale.

L’installation effective du Sénat devrait constituer l’une des prochaines étapes du processus institutionnel engagé par les autorités béninoises.