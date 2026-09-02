Bénin: l’intégralité du compte rendu du conseil des ministres du mercredi 2 septembre
Le ggouvernement du président Romuald Wadagni a tenu ce mercredi son conclave mensuel. Au cours de ce conseil des ministres, plusieurs dossiers ont été examinés. Lire ci-dessous le compte rendu de ce conseil des ministres.
- Compte rendu
- Transmission à l’Assemblée nationale, pour autorisation de ratification de l’adhésion de la République du Bénin au Fonds pour le Développement des Exportations en Afrique.
- II-1. Mesures sociales au profit des trois ordres d’enseignement à la rentrée scolaire et universitaire 2026-2027.
- s’agissant des Enseignements maternel et primaire :
- Au niveau de l’Enseignement secondaire :
- En ce qui concerne l’Enseignement supérieur et la Formation technique :
- II-2. Mesures spéciales pour l’inclusion des personnes handicapées.
- II-3. Mise en œuvre de la phase pilote du Programme de productivité agricole et de protection sociale des agriculteurs du Bénin.
- II-4. Travaux de construction de 35 Centres intégrés économiques sociaux et numériques dans 26 communes.
- II-5. Signature des conventions de concession pour l’électrification hors-réseau de douze (12) localités rurales.
- Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature :
- À la Chancellerie
- À la Cour suprême
- Dans les juridictions
- Cour d’appel de Cotonou
- Cour d’appel d’Abomey
- Cour d’appel de Parakou
- Cour d’appel de Commerce
- Cour Spéciale des Affaires Foncières
- Tribunal de Commerce de Cotonou
- Tribunal de première instance de première classe de Cotonou
- Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo
- Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah
- Tribunal de première instance de deuxième classe d’Allada
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Pobè
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Comè
- Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Dassa-Zoumè
- Tribunal de première instance de deuxième classe d’Aplahoué
- Tribunal de première instance de première classe de Parakou
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Djougou
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou
- Au ministère de l’Economie et des Finances
- Au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
- Au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
- Au ministère de la Famille et des Affaires sociales
- Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale
- Au ministère de la Transformation digitale et de l’Innovation, en charge de la Stratégie nationale d’Intelligence artificielle
- Au ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines
- Au ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement durable
- Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, en charge de la Formation Professionnelle
- Au ministère de la Communication, en charge des Médias
- Au ministère en charge des Finances et de la Microfinance
- Au ministère en charge du Budget et de la Fonction publique
- Au ministère en charge de la Mobilisation des Ressources extérieures et de la Gestion de la Dette
Compte rendu
. Mesures normatives.
Transmission à l’Assemblée nationale, pour autorisation de ratification de l’adhésion de la République du Bénin au Fonds pour le Développement des Exportations en Afrique.
Ce fonds vise à combler l’important déficit de financement qui empêche les entreprises publiques et privées exportatrices africaines de relever le niveau de leurs activités et, plus largement, des échanges intra-africains. Le Bénin étant membre de l’AFREXIMBANK qui en est l’initiatrice, la ratification de son adhésion au Fonds permettra aux opérateurs économiques béninois de bénéficier de son accompagnement et de ses multiples instruments, favorisant ainsi l’industrialisation et le renforcement des exportations nationales à forte valeur ajoutée.
C’est pourquoi le Conseil a autorisé la transmission de la présente demande d’autorisation de ratification à l’Assemblée nationale, et a instruit les ministres intéressés par le dossier d’assurer le suivi de la procédure législative.
Au titre d’autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant :
● transmission à l’Assemblée Nationale, pour autorisation de ratification de l’accord établissant la Banque de Développement Shelter Afrique ;
● modification du décret n° 2023-119 du 29 mars 2023 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Comité d’agrément des zones économiques spéciales ;
● modification du décret n° 2021-068 du 17 février 2021 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Comité interministériel de promotion des investissements ;
● modification du décret n° 2018-165 du 02 mai 2018 portant attributions, composition et modalités de fonctionnement de la Cellule d’Appui au Partenariat Public-Privé en République du Bénin ;
nomination de commissaires aux comptes près de certaines entreprises publiques.
Communications.
II-1. Mesures sociales au profit des trois ordres d’enseignement à la rentrée scolaire et universitaire 2026-2027.
En conformité avec la Vision nationale de développement à l’horizon 2060, les présentes mesures visent à assurer une éducation de qualité pour tous et témoignent de la volonté du Gouvernement de développer un capital humain sain, compétent et compétitif.
Elles participent à la mise en œuvre des axes d’interventions prioritaires que sont le renforcement de l’accès et de la qualité de l’éducation pour tous, ainsi que le développement de l’Enseignement et de la Formation Technique et Professionnelle.
Elles consistent en :
s’agissant des Enseignements maternel et primaire :
● l’augmentation, dès la rentrée scolaire 2026-2027, du taux de couverture des écoles publiques en cantines scolaires pour passer d’environ 1,4 million d’écoliers impactés au cours de l’année scolaire écoulée à 1,9 million d’écoliers. Ceci est rendu possible par une montée en charge de l’Agence nationale d’Alimentation et de la Nutrition, par l’accroissement des moyens mis à sa disposition, en vue d’améliorer la qualité des prestations fournies aux enfants ;
● renforcement de la sécurité dans les zones frontalières affectées par l’insécurité où, pour préserver les populations et particulièrement les apprenants, certaines écoles ont été délocalisées. A cet effet, un plan d’urgence a été élaboré pour la continuité de l’enseignement et la prise en charge humanitaire et sociale des apprenants et des enseignants.
Au niveau de l’Enseignement secondaire :
● le lancement des travaux de reconstruction du lycée de jeunes filles d’Abomey ;
● la poursuite des travaux de réhabilitation des deux lycées militaires que sont le Prytanée militaire de Bembèrèkè et le Lycée militaire des Jeunes filles de Natitingou afin d’offrir de meilleures conditions d’études aux enfants talentueux qui y sont inscrits ;
● la réhabilitation et l’équipement de tous les lycées de jeunes filles (Abomey, Lokossa, Natitingou, Ouidah, Parakou, Porto-Novo, etc.), pour les mettre aux normes et améliorer les standards afin de générer plus d’impacts sur la formation des filles ;
la réalisation d’un premier lot de 12.000 tables et bancs au profit des collèges d’enseignement général pour pallier les déficits liés à l’accroissement du nombre d’apprenants. Par ailleurs, après une évaluation exhaustive des déficits en mobiliers et salles de classe, le Conseil a instruit les ministres concernés d’élaborer un plan de résorption à court et moyen termes.
En ce qui concerne l’Enseignement supérieur et la Formation technique :
Plusieurs mesures phares ont été prises dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des étudiants et sont relatives au transport, aux bourses, à la restauration et au cadre de vie.
S’agissant du transport :
Il sera relancé et amélioré sur les quatre universités publiques (Université d’Abomey-Calavi, Université de Parakou, Université nationale d’Agriculture de Kétou et Université nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie, Mathématiques d’Abomey). Ainsi, grâce à la flotte constituée de 63 bus neufs, de nouvelles lignes seront desservies dans les villes d’Abomey-Calavi, Cotonou, Porto-Novo, Dangbo, Adjarra, Abomey, Dassa-Zoumè, Lokossa, Natitingou, Sakété, Kétou et Parakou.
S’agissant des bourses et autres allocations :
● la revalorisation de la bourse estudiantine pouvant aller jusqu’à 49% selon les filières, pour relever le pouvoir d’achat des bénéficiaires ;
● l’augmentation des allocations de rentrée et les secours universitaires ;
● l’augmentation significative du nombre de bourses dans les filières techniques et professionnelles afin d’inciter les apprenants à s’y orienter davantage ;
● la revalorisation des bourses d’excellence à l’étranger ;
S’agissant de la restauration :
● il sera procédé à la réhabilitation de restaurants universitaires des campus de Dangbo, Lokossa, Parakou ainsi qu’à l’amélioration de leur mode de gestion à travers le recours à des professionnels, avec le contrôle du Gouvernement pour que les prix pratiqués tiennent compte du pouvoir d’achat des étudiants ;
● de même, de nouveaux restaurants seront construits sur les sites d’Abomey-Calavi et de Kétou ;
S’agissant du cadre de vie et de la santé :
● la réhabilitation de plusieurs logements sera engagée, de même que l’aménagement intérieur et l’éclairage sur les campus, de façon progressive, pour y améliorer les conditions de vie ;
● la réhabilitation et la dotation des infirmeries en équipements de soins et de personnel qualifié sur tous les campus en vue d’une meilleure prise en charge sanitaire des étudiants seront également assurées.
En dehors de ces mesures, d’autres ont été retenues en vue de favoriser l’inclusivité. Il s’agit de :
● la gratuité de l’inscription des filles dans les formations techniques du secondaire afin de les encourager à s’intéresser de plus en plus à ces formations ;
● l’octroi de bourses, pour le compte de la rentrée 2026-2027, à tous les bacheliers personnes handicapées avec un taux d’incapacité important, régulièrement inscrits dans une université publique. Cette mesure favorisera davantage leur inclusion et l’amélioration de leurs conditions de vie.
Les ministres concernés sont instruits de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre effective desdites mesures dont l’incidence financière globale s’élève à environ 30 milliards de francs CFA.
II-2. Mesures spéciales pour l’inclusion des personnes handicapées.
Ces dernières années, la politique ambitieuse du Gouvernement en faveur des personnes en situation de handicap a permis d’enregistrer des avancées notables portées notamment par la loi n°2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin et ses décrets d’application.
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Ainsi, en vue de concrétiser l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, des mesures préférentielles ont été prises à leur profit en vue d’un accès plus facile aux aides techniques et autres moyens de mobilité adaptés, à l’éducation, à la formation, à l’emploi public et privé, à l’entrepreneuriat, aux loisirs et aux transports en commun.
Ces mesures ont principalement consisté en la distribution de milliers de cartes d’égalité des chances, en l’appui de l’Etat à des centaines de personnes handicapées pour le développement de leurs initiatives entrepreneuriales, au recrutement de plus de cinquante (50) personnes handicapées en application du quota de 5% et de la majoration de cinq (5) ans d’âge à leur profit lors de divers concours d’accès à l’emploi public, ainsi que des appuis divers.
Pour capitaliser les acquis et renforcer l’inclusion sociale de nos concitoyens porteurs de handicaps, le Conseil a adopté une série de nouvelles mesures à eux dédiées.
Il s’agit de :
● exonérer des frais de scolarité 5.000 élèves handicapés avec un taux d’incapacité important, pour leur scolarisation dans les établissements publics de l’enseignement secondaire ordinaire y compris les Centres de Promotion Sociale des Aveugles et les centres publics de scolarisation des enfants sourds ;
● renforcer l’autonomie fonctionnelle des personnes handicapées démunies à travers des appuis en aide technique de mobilité et autres appareillages, par la mise à leur disposition des aides techniques diversifiées composées de fauteuils roulants, de tricycles, de cannes anglaises, de cannes blanches, de déambulateurs et autres appareillages adaptés pour renforcer leur mobilité et leur pleine participation à la vie sociale. Ceci permettra d’impacter chaque année, environ 1000 personnes handicapées parmi les plus démunies et d’améliorer leur qualité de vie ;
● soutenir l’autonomisation économique d’un nombre plus important de personnes handicapées par le doublement de la dotation dédiée au financement des initiatives entrepreneuriales susceptibles de contribuer à la production nationale. Ladite dotation passera ainsi de 200.000.000 de FCFA à 400.000.000 de FCFA par an, en vue d’accompagner plus de bénéficiaires pour leur garantir un meilleur accès aux intrants, à la formation et aux technologies nécessaires à la création, au développement et à la compétitivité des projets entrepreneuriaux des personnes handicapées.
La ministre de la Famille et des Affaires sociales veillera, en lien avec les autres ministres concernés, à la mise en œuvre diligente de ces mesures spéciales afin de favoriser durablement l’égalité des chances, gage d’inclusion et d’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées.
II-3. Mise en œuvre de la phase pilote du Programme de productivité agricole et de protection sociale des agriculteurs du Bénin.
Dans le cadre de ses actions visant à améliorer durablement les conditions de vie et les revenus des agriculteurs, le Gouvernement a initié le Programme de Productivité agricole et de Protection sociale des Agriculteurs, dont la phase pilote sera consacrée aux producteurs de maïs.
Ce programme repose sur une approche intégrée articulée autour de trois composantes complémentaires : l’amélioration de la productivité agricole, la sécurisation des revenus des producteurs et leur accès progressif à des mécanismes de protection sociale.
Au titre de l’amélioration de la productivité, il est prévu de mettre à la disposition des producteurs un paquet intégré comprenant notamment des semences hybrides à haut rendement, des engrais, des produits phytosanitaires et des amendements de sols. Ces appuis seront complétés par des services de mécanisation, un conseil agricole renforcé ainsi qu’un suivi numérique des exploitations.
En ce qui concerne la sécurisation des revenus, le programme s’appuie sur le Mécanisme national d’agrégation et de régulation des productions vivrières, afin de faciliter l’écoulement des récoltes et de permettre aux producteurs de mieux valoriser les gains de productivité réalisés.
La composante relative à la protection sociale prévoit, quant à elle, l’accès des producteurs à une assurance maladie couvrant jusqu’à six personnes par ménage, soit deux adultes et quatre enfants, ainsi qu’à un mécanisme de retraite et/ou de dépôt à terme. La prime annuelle individuelle d’assurance maladie, sera avancée par le programme puis remboursée à partir d’une fraction de la production.
Afin d’expérimenter cette approche intégrée avant sa mise à l’échelle, une phase pilote sera mise en œuvre au cours de la petite saison des pluies de 2026. Elle concernera 2.000 producteurs, exploitant chacun une superficie moyenne de 1,5 hectare, soit une superficie totale d’environ 3.000 hectares.
Les résultats et enseignements qui en découleront permettront d’évaluer l’efficacité du modèle et de définir les modalités de son extension progressive à d’autres filières et zones agroécologiques du pays.
Le dispositif prévoit le recours à des prestataires spécialisés de conseil agricole et le déploiement d’une plateforme numérique pour l’identification et la géolocalisation des producteurs et des parcelles ainsi que le suivi des opérations culturales, des intrants et des rendements.
Le Conseil a autorisé la mise en œuvre du programme et instruit les ministres concernés à l’effet d’accomplir les diligences nécessaires à cette fin.
II-4. Travaux de construction de 35 Centres intégrés économiques sociaux et numériques dans 26 communes.
La réalisation de ces centres s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Filets de Protection Sociale Productifs destiné à mettre aux normes les infrastructures existantes dédiées à la délivrance des services et prestations sociales et d’en construire de nouvelles afin d’accroitre leur couverture territoriale.
Elle vise aussi à soutenir la capacité de production et d’autonomisation des ménages pauvres extrêmes et ceux victimes de chocs covariants pour leur relèvement économique à travers l’appui et l’accompagnement financier progressif pour le développement d’activités génératrices de revenus.
Le programme permet également la modernisation de l’environnement de prise en charge des vulnérabilités par la transformation des centres de promotion sociale en guichets uniques de protection sociale.
Ces centres qui regrouperont notamment les Guichets uniques de Protection sociale (GUPS), des agences de « La Poste du Bénin » et des Points Numériques Communautaires (PNC) offriront ainsi dans un même environnement, des services et des prestations aux populations tout en développant un microcosme convivial pour combler certains besoins à satisfaire.
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Les 26 communes impactées sont celles de Kandi, Banikoara, Natitingou, Matéri, Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Parakou, Nikki, Tchaourou, Dassa-Zoumè, Savalou, Aplahoué, Djakotomè, Bassila, Djougou, Cotonou, Houéyogbé, Lokossa, Adjohoun, Porto-Novo, Sèmè-Podji, Adja-Ouèrè, Pobè, Abomey, Bohicon.
Le Conseil a autorisé la maitrise d’ouvrage déléguée y relative et instruit les ministres en charge du projet de veiller à sa bonne exécution.
II-5. Signature des conventions de concession pour l’électrification hors-réseau de douze (12) localités rurales.
Les installations à réaliser permettront de renforcer l’accès à l’électricité dans ces localités rurales non raccordées au réseau électrique interconnecté et contribueront à améliorer les conditions de vie des populations en favorisant le développement des activités génératrices de revenus des ménages ruraux.
Sont concernées, les localités de Ahogbèya (Klouékanmè), Godohou (Aplahoué), Tchito (Lalo), Gbakpodji (Bopa), Avloh centre (Grand-Popo), Ahokanmey, Gobaix, Setto (Djidja), Akouessa (Abomey), Avlamè, Koussoukpa et Kpokissa (Zogbodomey).
II. Mesures individuelles.
Les nominations ci-après ont été prononcées :
Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis favorable du Conseil supérieur de la Magistrature :
À la Chancellerie
Collaborateur à la Direction des Affaires civiles et des Sceaux
Monsieur Gbétondji Bienvenu DJOSSOU
À la Cour suprême
Conseiller
Monsieur Comlan Christian ADJAKAS
Auditeurs
Madame et messieurs
Audrey TCHOGNINOU
Daniel Gilles Antonio d’ALMEIDA
Abd Galeb Mohamed Adéléké CHABI MAMA
Dans les juridictions
Cour d’appel de Cotonou
Conseillers
Madame et messieurs
Eudoxie Akouavi Marie Christiane AKAKPO
Epiphane YEYE
Laziwolé Aladé Abdou Karimi ADEOTI
Francis Enagnon BODJRENOU
Procureur général
Monsieur Olushégun Romaric Abdel Salim TIDJANI SERPOS
3ème Substitut général
Monsieur Samuel NOUTOHOU
4ème Substitut général
Monsieur Camille Aristide FADE
Cour d’appel d’Abomey
Conseillers
Madame et messieurs
Edith Ghislaine Sèlomè ZODEHOUGAN BATCHO
Médétonhou Octave Jocelyn GBAGUIDI
Abilé Gédéon ADJIBOYE
Affognon Thierry AHOVE
4ème Substitut général
Monsieur Idossou Vignon Rodrigue SEDONOUGBO
Cour d’appel de Parakou
Conseillers
Messieurs
Eric Edjrossè FIDEMATIN
Adandé Olatundé Henri Joël OUESSOU
2ème Substitut général
Monsieur Nadjimou GADO
3ème Substitut général
Monsieur Sossa Alain David AMOUSSOU
Cour d’appel de Commerce
Conseillers
Messieurs
Mahulé Lucien ABALLO
Mitondji Tonassou ADOKO
Codjo Raymond GODEMIN
Cour Spéciale des Affaires Foncières
Conseiller
Madame Tonami Sandrine Muriel MONGBO
1er Substitut du Procureur spécial
Monsieur Rodrigue AGO
2ème Substitut du Procureur spécial
Monsieur Sovidé GAHOU
Tribunal de Commerce de Cotonou
Juges au tribunal
Messieurs
Morel Enagnon DENAMI
Adjihounnoukoun Flého Marc GBEGNIDE
Lionel Martial Mahugnon DJIVOH
Tribunal de première instance de première classe de Cotonou
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Kotè Pascal Hermann Yannick MENSAH
Juge du pôle des Mineurs
Madame Ahogbemin Inès Aubierge MAGNIDE
Juge au tribunal
Madame Marie Mathilde Vinassé MEKPOH épouse SOUKPO
Procureur de la République
Monsieur Richard AKODOSSI
1er Substitut en charge du pôle des Mineurs
Monsieur Nicoli Giovani Judicaël ASSOGBA
2ème Substitut du Procureur de la République
Monsieur Eude Jésoutonden HOUNGBEDJI
3ème Substitut du Procureur de la République
Madame Murielle Ismène FAIHUN
Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Armick Mêtounsè Charmant Rovinis OUIDODJICHE
Juge du pôle des Mineurs
Madame Christine Ayaba AKOHOUHOUE épouse ABALLO
Juges au Tribunal
Mesdames
Christèle Nelly Ibilohounkè ASSOGBA
Tatiana Rachel DJESSOUHO
1er Substitut du Procureur de la République
Madame Sènamè Flora Hermione GNIMAGNON
2ème Substitut du Procureur de la République
Monsieur Sourou Séraphin ADOUNSI
Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi
Président
Monsieur Ahinadjè Gbètoho Arlen DOSSA-AVOCE
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Sètondji Pierre CODJIA
Juge du 2ème Cabinet d’instruction
Monsieur Bidossessi Boris Labre HOUNDIGANDE
Juge du pôle des Mineurs
Madame Sèdjro Urielle Michelle DJIBODE
Juge au Tribunal
Monsieur Codjo Tata Thierry HOUNKPE
Procureur de la République
Madame Souhaïlatou TOURE IDRISSOU
1er Substitut du Procureur de la République
Monsieur Rodrigue Songe Ayobami Adéoyé AFFOGNON
2ème Substitut du Procureur de la République
Monsieur Djohodo Gbènanto Mikonou GNANSOUNOU
3ème Substitut du Procureur de la République
Monsieur Enagnon Sikirou RAFIOU
Tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah
Président
Madame Augustine Blanche ADONON
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Madame Claudia Désirée Mahugnon GOUHOUEDE
Juge du pôle des Mineurs
Madame Mignonhin Constantine SODINYESSI
Procureur de la République
Monsieur Gbèdagba Victor DAGBOMEY
Tribunal de première instance de deuxième classe d’Allada
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Jaurès Neil Sèna ZINFLOU
Juge au tribunal
Madame Astrid Véronique Fifamè DEGUENON
Procureur de la République
Madame Edwige Fifamè AKLOU épouse TANGNI
1er Substitut du Procureur de la République
Monsieur Willis Jules DOHOU
2ème Substitut du Procureur de la République, en charge des mineurs
Madame Akouélé Irisse FATOGNON épouse AVOHOU
Tribunal de première instance de deuxième classe de Pobè
Président
Madame Akuwa Gisèle SOGLOHOUN
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Salim Oussène Sanka DANKORO
Procureur de la République
Monsieur Kokou Bienvenue ATCHEFFON
Tribunal de première instance de deuxième classe de Comè
Président
Monsieur Sabi GNAGO
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Sèdjro Eudes SOSSOUHOUNTO
Juge au Tribunal
Monsieur Amènouglo Fidèle ZIVON
Juge du pôle des Mineurs
Monsieur Sèmiou ASSIRI
Juge au Tribunal
Monsieur Amènouglo Fidèle ZIVON
Procureur de la République
Monsieur Jésutoyin Paul BABATOUNDE
1er Substitut du Procureur de la République
Monsieur Sènan Gérard AFFEDJOU
Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey
Président
Monsieur Mohamed OBONOU
Juge au Tribunal
Madame Chimène S. Sèhigbénan Joanita LOKOSSOU
Juge du pôle des Mineurs
Monsieur Hodogbé Paulin AHOUANDOGBO
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Onézime Anselme Lisboa CODJIA
Juge du 2ème Cabinet d’instruction
Monsieur Belami Esquil SOUDE
1er Substitut du Procureur de la République
Monsieur Marcel OUNTIN
Tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Zinsou Chivane AFAVI
Juge du 2ème Cabinet d’instruction
Monsieur Hervé ADOUKONOU
Juge du pôle des Mineurs
Monsieur Mahumin Martophe GUENON
Juge au Tribunal
Madame Efua Jennifer Sandra JOHNSON
1er Substitut du Procureur de la République
Madame Elsa Candide Mondukpè KOKOSSOU
2ème Substitut du Procureur de la République
Monsieur Rogatien Amos Zinsou WOWIGNANNON
Tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Modeste AÏKPE
3ème Substitut du Procureur de la République
Madame Ayaba Colette BESSAN
Tribunal de première instance de deuxième classe de Dassa-Zoumè
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Mohamed Yessoufou ASSANI
Juge du pôle des Mineurs
Monsieur Crespin Anselme NOUWAKPO
Substitut chargé du pôle des Mineurs
Monsieur Tadjou N’Dine BOBA N’GBON
Tribunal de première instance de deuxième classe d’Aplahoué
Juge du 1er cabinet d’instruction
Monsieur Euloge Philibert Mahutin Comlan QUENUM
Juge au tribunal
Monsieur Ahissou Jérôme HOUNDJENOUKON
Tribunal de première instance de première classe de Parakou
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Mamoudou Adjassa ABIOLA
Juge du pôle des Mineurs
Madame Mahougnon Roberte Catherine MITOKPE
1er Substitut du Procureur de la République
Monsieur Aldo Charbel GNACADJA
2ème Substitut du Procureur de la République
Monsieur Bamikolé Houénagnon MONTCHO
Tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville
Président
Monsieur Pacôme DOUKLOUI
Juge chargé du pôle des Mineurs
Monsieur Auxence Mariet Donald TINGBO
Procureur de la République
Monsieur Cadnel Prince-Héraclès DADJO
Tribunal de première instance de deuxième classe de Djougou
Président
Monsieur Michel Gnénakou AGBODJOGBE
Juge chargé du pôle des Mineurs
Monsieur Tchénawou Gédéon GBOBADA
Tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi
Président
Monsieur Enagnon Elie SOUMAHO
Juge du 1er cabinet d’instruction chargé du pôle des mineurs
Monsieur Norbert SAHGUI
Procureur de la République
Madame Dicouanidié Gisèle-Muriel KOUAGOU
Tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou
Juge du 1er cabinet d’instruction
Monsieur Moboladji Mouazim CHITOU
Juge du 2ème Cabinet d’instruction
Monsieur Bertin KADAI
3ème Substitut du procureur de la République
Madame Celza Eméline Ariane DADAGLO
Au ministère de l’Economie et des Finances
Directeur général de l’Agence nationale de la Protection sociale
Monsieur Alatin Maxime P. AKPLOGAN
Coordonnateur national de Suivi des Programmes économiques et financiers
Monsieur Pierrot SEGO
Au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
Directrice de Cabinet
Madame Eurydice Deedi Olga SOGBOHOSSOU
Conseiller technique à la Promotion de l’Elevage et de la Pêche
Monsieur Ernest Ayivi TINDO
Conseiller technique aux Affaires foncières
Monsieur Innocent Antoine HOUEDJI
Directeur général de la Société de Développement des Semences et Plants
Monsieur Sessédé Comlan A. X. MATRO
Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances
Monsieur Edmond DANHOEGBE
Directrice adjointe de la Planification, de l’Administration et des Finances
Madame O. Huguette TCHABI
Directeur de la Production végétale
Monsieur Janvier LAKOU
Directeur du Génie rural
Monsieur Adémola Jules ADEGNANDJOU
Directeur général de l’Agence territoriale de Développement agricole de la Vallée du Niger
Monsieur Haffizou GANDA
Directeur général de l’Agence territoriale de Développement agricole de l’Alibori Sud-Borgou Nord-2KP
Monsieur Issifou DADA DOKO
Directeur général de l’Agence territoriale de Développement agricole de l’Atacora Ouest
Monsieur Orou Daouda BELLO
Directrice générale de l’Agence territoriale de Développement agricole du Borgou Sud-Donga-Collines
Madame Nadia Ingrid Sènan GNONLONFOUN
Directrice générale de l’Agence territoriale de Développement agricole du Zou-Couffo
Madame Richicatou SALE
Directeur général de l’Agence territoriale de Développement agricole du Plateau
Monsieur Fanou Alain AHOUHOUENDO
Directrice générale de l’Agence territoriale de Développement agricole de l’Ouémé-Atlantique-Littoral-Mono
Madame Olaïtan Diane B. BIAOU
Au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
Directrice de Cabinet
Madame Sylvie Vitondin DE CHACUS
Secrétaire générale du ministère
Madame Alda L. E. GNANSOUNOU épouse GLELE KAKAÏ
Conseiller technique aux Programmes et Projets de Développement de l’Intelligence artificielle et de la Robotique
Monsieur Mohamed SALIFOU
Conseiller technique à l’ingénierie pédagogique
Monsieur Ghislain GANDJONON
Conseiller technique juridique
Monsieur Fiton S. Géraldo HOUEHA
Conseiller technique à l’Enseignement supérieur, à la Recherche, à l’Innovation et aux Partenariats
Madame Obo Yvette ONIGBON épouse DOUBOGAN
Conseiller technique chargé des Formations en sciences de la santé et de l’Innovation
Monsieur Michel Michaël AGOUNKPE
Au ministère de la Famille et des Affaires sociales
Directrice de Cabinet
Madame Edwige ADOHINZIN HOUNTONDJI
Secrétaire général du ministère
Monsieur Bio Jérémie GOUROUBERA
Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale
Directrice de Cabinet
Madame Mireille GUEDOU MADODE
Secrétaire général du ministère
Monsieur Crespin GUIDI
Secrétaires généraux des départements ainsi qu’il suit :
● Alibori
Monsieur Isaac GUERA YAROU
● Atacora
Monsieur Bèdé Prudence N’PO KOUYINAMPOU
● Borgou
Monsieur Yazizou IDRISSOU
● Collines
Monsieur Didier ATCHOU
● Couffo
Monsieur Sètodji Nestor KEKOU
● Donga
Monsieur Saka Abdou Maguidi GBERE KORA
● Littoral
Monsieur K. D. Gaston SOSSOU
● Mono
Monsieur Mahoulé Herman Raphaël AZANMASSO-PIERRE
● Ouémé
Monsieur C. M. Patrick HINNOU
● Plateau
Monsieur Théophile KPANON
● Zou
Monsieur Nonvidé Rodrigue MICHOWADOU
Au ministère de la Transformation digitale et de l’Innovation, en charge de la Stratégie nationale d’Intelligence artificielle
Directeur de Cabinet
Madame Syntiche GBEHOUNOU-LE BOEDEC
Secrétaire général du ministère
Monsieur Gaspard DATONDJI
Conseiller technique juridique
Madame Christelle KERSAINT
Directeur de la Coordination, de l’Appui et du Pilotage des Projets sectoriels
Monsieur Arcadius TCHOKPODO
Directeur des Analyses, de la Veille et de l’Intelligence stratégique
Monsieur Willibrod DOSSOU
Directeur de la Valorisation des Innovations, des Technologies et de l’Expérimentation
Monsieur Kévin DEGILA
Au ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines
Directeur général de la Société nationale des Eaux du Bénin (SONEB)
InformationsBénin
Monsieur Honorat GBONDJINON
Au ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement durable
Secrétaire général du ministère
Monsieur Bertin BOSSOU
Conseiller technique juridique
Monsieur Juriph TOKPO
Conseiller technique à l’Intelligence artificielle
Monsieur Termyl YAHOUEDEOU
Conseiller technique au Développement durable
Madame Pulchérie DONOUMASSOU SIMEON
Conseiller technique à la Construction et à l’Urbanisme
Monsieur Victor ANANOUH
Conseiller technique aux Infrastructures et aux Transports
Monsieur Didier YAYI
Directeur général de l’Agence béninoise de l’Environnement
Monsieur Jean DOSSOUMON
Directeur général de la Construction et de l’Habitat
Monsieur Ismaïl YASSO
Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, en charge de la Formation Professionnelle
Conseiller technique aux Petites et Moyennes Entreprises et à l’Entreprenariat
Monsieur Axel YOBO
Au ministère de la Communication, en charge des Médias
Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances
Monsieur Charaf-Dine GADO
Directeur adjoint de la Planification, de l’Administration et des Finances
Madame Dogboui Euphrasie TCHIKE
Au ministère en charge des Finances et de la Microfinance
Directeur de Cabinet
Monsieur Charles Constant N. YEHOUENOU
Secrétaire général du ministère
Monsieur Kodjovi DJOSSOU
Conseiller technique à la Microfinance et à l’Inclusion financière
Monsieur Adam DENDE AFFO
Directeur général du Secteur financier
Monsieur Philippe DAHOUI
Directeur général de la Microfinance et de l’Inclusion financière
Monsieur Brice Russell DANSOU
Directeur général adjoint de la Microfinance et de l’Inclusion financière
Monsieur Conrad GLONOU
Secrétaire général de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières
Monsieur Wilfried P. HOUEDOKOU
Au ministère en charge du Budget et de la Fonction publique
Secrétaire général du ministère
Monsieur Cossi Eric AÏNANMON
Directeur général des Réformes et de la Synthèse des Performances
Monsieur Gérard SOKEGBE
Directeur général du Renforcement des Capacités et de l’Employabilité
Monsieur Jules Coomlan YEHOUENOU
Directeur général de la Fonction publique
Monsieur Sètondji Aristide ATEMENOU
Directeur général du Matériel et de la Logistique
Monsieur Raoufou MAMAN
Directeur du Pôle informatique du ministère
Monsieur François BEKPON
Conseillère technique au Budget
Madame Christiane KUADJO
Conseiller technique à la Fonction publique et à l’Employabilité
Monsieur Nounagnon Germain ALOKPO
Conseiller technique juridique
Monsieur A. Salvador AKPOVI
Conseiller technique à l’Intelligence artificielle
Monsieur Wilfried GANDAHO
Au ministère en charge de la Mobilisation des Ressources extérieures et de la Gestion de la Dette
Directeur de Cabinet
Monsieur Maxime Sèwanou DOSSA
Secrétaire général du ministère
Monsieur Théophile MAHOUGNON
Conseiller technique aux Financements innovants
Madame Rafidath Titilola DISSOU
Conseiller technique au suivi des Programmes d’Appui budgétaire
Madame Isabelle MIGNANWANDE
Directeur général de la Coopération internationale
Monsieur Yacine AKADIRI
Directeur général du Suivi et de l’Evaluation des Projets
Monsieur Bernard WANNOU
Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances
Monsieur Sèdjro Hermann AGOSSA.
Fait à Cotonou, le 2 septembre 2026,
Guidescitadins et locaux
Le Secrétaire Général du Gouvernement,
Wilson Gakpétor
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