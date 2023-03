Bénin: limogeage de tout le personnel de la prison civile d’Akpro-Missérété

Au total, 26 agents de la Police républicaine en fonction à la prison civile d’Akpro-Missérété sont levés de leurs fonctions. Ils doivent rejoindre leur nouvelle position au plus tard le mardi 28 mars prochain. Seul le Régisseur est resté en poste.

26 agents en service à la prison civile d’Akpro-Missérété ont été relevés de leurs fonctions et remis à la disposition de la Police républicaine. La note de service du Directeur de l’Agence Pénitentiaire qui a listé les noms des concernés, n’a pas précisé les raisons de la décision.

La prison civile d’Akpro-Missérété a été un peu mouvementée dernièrement avec des dénonciations presque quotidiennes de Reckya Madougou. Il s’agit d’une prison dont la gestion est devenue de plus en plus délicate avec des « prisonniers spéciaux » envoyés en grand nombre par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Reconnue par beaucoup comme la prison la plus sécurisée du pays, cet établissement Pénitentiaire a connu ces dernières années, plusieurs mutations à sa tête avec des régisseurs qui n’ont pas fait long feu.