Bénin: limogeage de la DG Sbin Thérèse Tounkara

Thérèse Tounkara, une ingénieure sénégalaise en télécommunications, a récemment été démise de ses fonctions de Directrice générale de la Société béninoise d’infrastructures numériques (SBIN).

Après avoir été nommée à ce poste lors d’un Conseil des ministres le 19 mai 2021, Thérèse Tounkara a été révoquée de son rôle de Directrice générale. Son départ de la SBIN marque la fin de son mandat à la tête de l’entreprise. Dans les prochains jours, le nom de son successeur sera révélé.

Depuis mai 2021, la gestion déléguée de la Société béninoise d’infrastructures numériques a été confiée au groupe sénégalais Sonatel, filiale d’Orange, pour une durée de cinq ans. Cette décision a été prise dans le but de bénéficier de l’expertise de Sonatel dans le domaine des infrastructures numériques et de renforcer le développement du secteur au Bénin.

Le limogeage de Thérèse Tounkara met en évidence les fluctuations et les changements de direction qui peuvent survenir au sein des organisations. Les nominations et les révocations de hauts responsables ont un impact significatif sur la trajectoire et les décisions prises par une entreprise chargée de promouvoir les infrastructures numériques d’un pays.