Bénin Ligue Pro: Loto-Popo 2-1 Dynamo, Coton FC 1-0 ASC, les résultats de la 3è journée

Découvrez les résultats des rencontres disputées ce weekend, comptant pour la troisième journée de la saison 2022-2023 de la Ligue professionnelle de football du Bénin.

La Ligue professionnelle de football du Bénin était à l’honneur ce weekend avec les rencontres de la troisième journée. Dans la zone A, seuls deux matchs ont pris fin sur des victoires. Il s’agit de l’US Cavaliers qui a pris le dessus sur Real Sport (1-0). Une nouvelle sortie réussie pour cette formation du nord du Bénin, victorieuse de Dynamique FC (2-0) la semaine dernière.

L’autre match à accoucher d’un résultat positif est le duel entre Damissa et Panthères (1-0). En tête de la zone A, Damissa a en effet signé sa troisième victoire consécutive. Les autres affiches Dynamo de Parakou-Béké et Buffles-Dynamique ont engendré un score nul et vierge (0-0). Un résultat qui désavantage surtout les Buffles, vice-champions en titre, qui laissent s’échapper le duo de tête.

Dans la zone C, le spectacle était au rendez-vous avec les huit clubs qui forment cette poule, qui n’ont pas du tout chaumé. Après son triste nul sur les installations de Adjidja FC (0-0), Coton FC a retrouvé le sourire à domicile contre l’AS Cotonou. En réception des Cotonois, les champions en titre se sont imposés sur le score de 1-0.

Suffisant pour permettre aux Cotonculteurs de prendre la tête au classement dans cette zone devant leur victime. De son côté, Requins FC a écrasé Adjidja sur le score de 3-1. Dans l’autre rencontre, ASPAC s’est offert une précieuse victoire en déplacement chez Aziza (1-0). Idem pour l’AS Police qui a pris le dessus sur Sitatunga (1-0).

Tous les résultats de la 3 è journée: