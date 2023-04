Bénin: licenciement collectif de plus de 200 travailleurs de la SUCOBE

- Publicité-

Créée il y plus de trente ans et confiée à des investisseurs privés chinois avec location gérance libre depuis 2003, la Sucrerie de Complant du Bénin (Sucobe) installée à Savè, est en fin de contrat dès ce 07 mai 2023. Et jusqu’à présent, aucun nouveau contrat de renouvellement n’a encore été signé.

Assujettie à des tensions sociales perpétuelles, l’ex Société sucrière de Savè (3S) devenue Société complant du Bénin (Sucobe) fait de nouveau parler d’elle. Selon une information rapportée par La Nouvelle Tribune, la Sucrerie de Complant du Bénin (SOCOBE SA) connaîtra le 7 Mai 2023, un arrêt général de travail suite à la fin du contrat de location-gérance de vingt ans (20 ans) avec les Etats béninois et nigérian qui détiennent les 100% des actions de la société.

S’en suivra alors un arrêt général de travail qui ne sera rien d’autre que la résultante de la suspension collective du contrat de tous les travailleurs de la maison sans exception. En effet, l’entreprise industrielle spécialisée dans la production du sucre, de l’alcool et gérée par les chinois, a été confiée aux chinois, le 07 Mai 2003, qui ont en charge la gérance de cette société en partenariat avec la République fédérale du Nigéria et la République du Bénin.

Selon des indiscrétions du Maire de Savè, l’une des causes du non-renouvellement de ce contrat serait la situation politique au Nigéria. En effet, le nouveau président élu lors de l’élection présidentielle du 25 février 2023 n’a pas encore prêté serment. « Aujourd’hui le Nigéria ( qui détient 70% de l’actionnariat) est entrain de vouloir installer son nouveau président », a déclaré Dénis OBA CHABI.

« J’ai discuté avec les chinois. Je l’ai fait aussi avec les syndicalistes. J’estime que la formule nécessaire , c’est de faire une prorogation d’un an et pendant ce temps, toutes les formalités requises pour un nouveau contrat seront déjà faites. Je me rappelle encore bien la fermeture de cette même usine sous Kérékou. La réouverture a été très difficile. » a déclaré le Maire Dénis OBA CHABI.