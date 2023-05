Bénin – Libération des prisonniers politiques: des dignitaires reçus au domicile de Soglo

- Publicité-

Le point de la cellule de presse:

En provenance de Kétou, d’Abomey et régions, des dignitaires, sages et notables sont venus soutenir le président Nicéphore SOGLO à son domicile de Cotonou mercredi 17 mai dernier. Ils ont salué les efforts de l’ancien chef de l’État dans son combat pour la libération de tous les prisonniers politiques au Bénin en particulier le ministre Réckya Madougou et le professeur Joël Aïvo.

A l’initiative de dignitaires, sages et notables venu d’Abomey et environs ainsi que de Kétou conduits par Dah Azon et sa majesté Koutchika, ces personnalités sont allés remonter le moral de l’ancien président de la République.

« Nous sommes fiers des actions du président Soglo en faveur de la paix et de l’unité nationale » a déclaré sa majesté Koutchika à sa sortir d’audience. Il s’agit d’encourager toutes les initiatives entrant dans le cadre de la décrispation de la tension politique actuelle au Bénin.

Le dignitaire n’a pas manqué de faire allusion au bilan du premier président de l’ère du renouveau démocratique lors de son passage à la tête du pays entre 1990 et 1996 en tant que premier ministre de transition puis président de la République. Une époque qui a permis au Bénin de sortie du marasme économique et de la crise politique pour amorcer son véritable développement.

Le président Soglo a été longuement félicité par ses hôtes pour son travail visant à faire baisser la crise politique de ces dernières années. Les dignitaires ont expliqué comment ils ont suivi toutes les démarches, toutes les déclarations de leur hôte dans le cadre de la libération des détenus politiques et le retour au pays des nombreux compatriotes en exil pour des mobiles politiques également.

Ils ont loué la sérénité dont a fait preuve l’ancien chef de l’État malgré les épreuves qu’il a personnellement subies notamment après l’exil de son fils aîné alors maire de la ville de Cotonou, puis la tentation d’assassinat de son autre fils sans oublier le décès de son épouse. Tout cela n’a pas émoussé sa combativité et son attachement aux valeurs qui fondent la nation béninoise après la conférence nationale des forces vives de février 1990.

Leur visite se fonde sur la reconnaissance d’une figure marquante de la politique béninoise et au-delà des frontières nationales.

A l’issue des entretiens, les visiteurs ont promis d’accompagner cet élan de solidarité envers les prisonniers politiques à travers des actions concertées auprès d’autres autorités traditionnelles voire des populations afin de faire évoluer la situation en faveur de la concorde nationale.

C’est sur ces engagements que la délégation a quitté le domicile des Soglo au quartier Haie Vive de Cotonou. Il est à noter que le président Soglo était assisté de son fils, le ministre Galiou Soglo.

Cellule de presse du président Nicéphore Soglo