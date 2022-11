Bénin: libération des 02 jeunes enlevés à Savè

Kidnappés depuis le vendredi 04 novembre 2022 par des individus non identifiés, les deux jeunes bouchers ont été finalement libérés. Selon les informations rapportées par des sources locales, le premier a pu s’enfuir et le second a été remis en liberté par des ravisseurs.

Enlevés depuis le vendredi dernier, les deux jeunes bouchers de Kaboua ont retrouvé leur famille depuis ce mardi 08 novembre, sans versement de la rançon de 10 millions de francs CFA exigée. D’après les informations de Daabaaru, l’un des otages a profité du sommeil des ravisseurs pour prendre la clé des champs.

Selon le témoignage du second boucher, les ravisseurs ont décidé de le relâcher après avoir constaté la disparition du premier. « Ils m’ont libéré en disant qu’ils n’ont rien à foutre avec moi et qu’ils n’ont pas besoin d’argent. Je remercie vraiment Dieu », a-t-il confié.

Pour rappel, les deux jeunes bouchers ont été enlevés par des éleveurs qui ont prétexté de la vente d’un bœuf. Les deux sont tombés dans le piège et ont été contraint de passer 5 jours loin de leurs familles.