Bénin – L’homosexualité dans l’éducation: les explications du gouvernement

Il n’y a aucun projet d’instaurer l’homosexualité dans l’éducation au Bénin. C’est l’assurance donnée ce jeudi par le gouvernement du président Patrice Talon représenté à l’Assemblée nationale par le ministre Salimane Karimou.

L’homosexualité ne sera pas promue et valorisée dans nos écoles. C’est le démenti formel apporté du ministre de l’enseignement maternel et primaire , Salimane Karimou ce jeudi devant la représentation nationale.

La question faisait partie du second point inscrit à l’ordre du jour de la ,session plénière de ce jeudi 30 Novembre 2023. Face aux députés, le représentant du gouvernement a indiqué que ce sont les concepts de l’éducation à la santé sexuelle qui ont été introduits dans les curricula et non l’homosexualité.

Abordant le contenu de l’éducation à la santé sexuelle, le ministre Salimane Karimou a fait savoir qu’il s’agit d’une démarche éducative visant à apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances scientifiques pour les sortir de l’ignorance.

- Publicité-

Pour le ministre, l’homosexualité est une pratique qui est à l’antipode des valeurs culturelles béninoises et ne saurait être promue dans nos lieux d’apprentissage. La polémique sur la question est donc infondée a rassuré l’autorité en charge du sous secteur de l’enseignement maternel et primaire.