Bénin: l’homme d’affaires Tony O. Elumelu chez Patrice Talon

Ce mercredi 3 janvier 2024, l’homme d’affaires Tony Elumelu a foulé le sol béninois. Au cours de sa visite, le président de Heirs Holdings, Transcorp a été reçu par le Chef de l’Etat Patrice Talon en présence de la Première Dame, Claudine Talon.

Tony Elumelu, le président du Heirs Holdings, de la United Bank for Africa, Transcorp et fondateur de la Fondation Tony Elumelu était à Cotonou ce mercredi 3 janvier 2024. « Rencontre avec le président Patrice Talon et sa charmante épouse Claudine Talon, en République du Bénin », a-t-il posté avec quelques photos de lui accompagné de sa fille.

Sèmè City, la Cité internationale de l’innovation et du savoir, s’est associée à la fondation philanthropique nigériane Tony Elumelu. Monsieur Tony Elumelu a une vision du développement des économies africaines basée sur des investissements à long terme et sur le développement des petites et moyennes entreprises.

Tony Elumelu est l’apôtre du concept de « l’Africapitalisme » ; il place la priorité sur les secteurs productifs de l’économie dont la stratégie d’investissement est tournée vers des domaines économiques sensibles, afin de soutenir l’agriculture et les PME.