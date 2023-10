Bénin: l’homme d’affaires burkinabé Salifou Ouédraogo recouvre sa liberté

Incarcéré en 2021 pour abus de confiance et blanchiment de capitaux par la CRIET, l’homme d’affaire burkinabé, Salifou Ouédraogo est depuis jeudi 5 octobre 2023, libre de ses mouvements.

Après deux ans de détention, Salifou Ouédraogo, promoteur de Nobila Airport hôtel a recouvert sa liberté jeudi 5 octobre 2023.

Il a été interpellé et déposé en prison en 2021 après audition du procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L’homme d’affaires burkinabé était poursuivi pour abus de confiance et blanchiment de capitaux.

- Publicité-

L’expatrié était en réalité accusé d’escroquerie dans une affaire d’intrants dont le montant s’élèverait à 3 milliards de francs CFA. Selon une source rapportée par l’investigateur, il a recouvert sa liberté après le payement d’une caution.