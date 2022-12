Bénin: l’homme d’affaire Claude Azonwakin déposé en prison dans une affaire foncière

Impliqué dans une affaire foncière, l’homme d’affaire Claude Azonwakin n’est plus libre de ses mouvements, il vient d’être placé sous mandat de dépôt.

L’homme d’affaire Claude Azonwakin est poursuivi dans une affaire foncière. Interpellé par la police, il est placé sous mandat de dépôt après avoir été auditionné par le procureur de la République.

Selon les informations de « Le Potentiel », Claude Azonwakin aurait vendu à un acquéreur des parcelles sis à Togbin dans la Commune d’Abomey-Calavi. Le montant perçu dans cette transaction financière est estimé à 120 Millions de francs cfa.

Mais plus d’un an après avoir payé les 120 Millions de francs cfa, l’acquéreur n’est jamais entré en possession des parcelles. Mieux, le domaine acheté ferait objet de litige devant les juridictions. Pour ne pas perdre son argent, l’acquéreur a porté plainte et le vendeur interpellé et placé sous mandat de dépôt.

Claude Azonwakin est un opérateur économique et acteur politique. PDG d’une compagnie, il est membre du Parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE). En février 2022, il avait poursuivi 5 personnes dont un géomètre et un notaire devant la CRIET dans un dossier de vente de parcelle d’autrui.