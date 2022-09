Bénin: l’exposition des pneus d’occasion le long des rues interdite à Cotonou

L’exposition de pneus le long des artères de la ville de Cotonou est interdite. Les autorités de la ville l’ont à nouveau fait savoir à travers un communiqué en date du Mardi 06 Septembre 2022.

Plus de pneus exposés au bord des voies de Cotonou. C’est à travers un communiqué en date du 6 septembre 2022, signé du premier adjoint au maire de Cotonou, que l’information est portée à la connaissance des personnes concernées.

« Cette pratique source d’insécurité et de pollution esthétique est interdite par les dispositions de l’arrêté préfectoral numéro 0058/ DEP-LIT/SG/SCAD/SA du 13 mars 2018« , peut-on lire dans le communiqué des autorités municipales. Les éléments de la police républicaine et les services techniques de la mairie de Cotonou sont instruits à l’effet de prendre des dispositions idoines pour assainir les artères et ruelles de la ville vitrine du pays.

L’arrêté préfectoral numéro 0058/ DEP-LIT/SG/SCAD/SA du 13 mars 2018 avait été pris par l’ancien préfet Modeste Toboula qui avait invité en son temps les vendeurs de pneus d’occasion, les vulcanisateurs et autres acteurs à poser des plaques indicatives en remplacement des pneus. Il faut dire que cette décision a été prise par le préfet Modeste Toboula suite aux nombreuses manifestations de rue qui ont précédé les élections législatives de 2019. Des élections qui ont été marquées par de violentes manifestations.