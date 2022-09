Bénin: les vérités de Philippe Aboumon à Paul Hounkpè sur les dossiers Madougou et Aïvo

Le parti (FCBE) a tenu le samedi 3 Septembre 2022 son deuxième congrès ordinaire annuel. Dans son discours d’ouverture, le secrétaire exécutif national, Paul Hounkpè a compati au sort de Reckya Madougou et Joël Aïvo encore en prison pour leur opinion. Mais dans un message, Philippe Aboumon critique la « fausse compassion » du chef de fil de l’opposition qu’il accuse de vouloir utiliser les noms des deux personnalités comme thème de campagne pendant les législatives prochaines.

Le dimanche 18 Septembre dernier, le neveu de l’ancien président Boni Yayi, Philippe Aboumon, pour ne pas le nommer a partagé sur son mur un message en réaction aux propos tenus par le chef de fil de l’Opposition lors de l’ouverture du deuxième congrès ordinaire du parti FCBE.

Le secrétaire exécutif national, Paul Hounkpè s’est en effet prononcé sur la situation de certaines personnalités politiques maintenues en prison pour leur opinion. Le chef de fil de l’opposition évoquait notamment les cas de l’ancien ministre Reckya Madougou et du professeur Joël Aïvo. Il a évoqué des tractations en cours pour leur libération avant de tacler les responsables des démocrates.

« Nous espérons qu’une fois libérés, ils comprendront qu’ils ont été entre temps trahis par certains de leurs anciens amis qui ont préféré se compromettre dans des négociations sordides« , avait indiqué Paul Hounkpè dans son discours.

Mais dans son message, le démocrate Philippe Aboumon a relevé que contrairement à l’opinion de Paul Hounkpè qui affirme que Reckya Madougou et Joël Aïvo sont en prison pour leur opinion, ces deux personnalités , va-t-il rappeler sont condamner par la justice par des chefs d’accusation qui sont connus du commun des béninois.

« Pour ma part, je voudrais ici même, dénoncer cette infox qui dans sa forme, est faite à dessein, dans le but de créer du buzz à travers la provocation politique. Car, qu’il vous souvienne que Aïvo et Madougou avaient contre eux, des chefs d’accusation respectifs à savoir: “blanchiment de capitaux et complot contre l’autorité de l’État“ et “financement du terrorisme“ », a rappelé Philippe Aboumon.

Le neveu de l’ancien président Boni Yayi condamne la compassion exprimée par Paul Hounkpè qui dans le fond, précise-t-il n’est rien d’autre que l’usage par Paul Hounkpè, avide d’inspiration, de la situation de ces compatriotes pour un sujet de précampagne en prélude aux législatives prochaines.

« Ladite “compassion“ est tout sauf sincère ! », a martelé Philippe Aboumon

Le dossier Madougou – Aïvo dépasse les compétences du chef de file de l’opposition

Évoquant la prétendue tractation qui serait en cours pour libérer les deux personnalités, Philippe Aboumon a fait savoir que les dossiers des deux personnalités politiques que sont Reckya Madougou et Joël Aïvo n’est pas de la compétence de Paul Hounkpè fut-il chef de fil de l’opposition.

« Le cas de ces deux personnalités, constitue un dossier d’État qui interpelle plus d’un. Nos anciens Présidents de la République, SOGLO et YAYI remuent ciel et terre en faveur de leurs libérations, sans oublier les multiples interventions extérieures qui portent leurs fruits« , a indiqué Philippe Aboumon comme pour dire à Paul Hounkpè de ne pas en faire un dossier de récupération politique en vue des législatives prochaines.

Pour Philippe Aboumon, Paul Hounkpè ne peut rien dans un tel dossier et ferait mieux de se taire que de vouloir orchestrer des polémiques qu’il jouxte à travers sa soi-disant compromission dans des “négociations sordides“.

Le démocrate indique à Paul Hounkpè qu’il lui serait plus judicieux de se concentrer sur la stratégie à développer afin de se faire élire, dans la 18ème Circonscription électorale qui ne lui est guère favorable.

Neveu du président Boni Yayi, candidat à l’élection présidentielle de 2016 avant de renoncer au dernier moment, Philippe Aboumon a été interpellé et déposé en prison civile de Cotonou le 06 mai 2019 pour avoir émis des commentaires suite à la mise en résidence surveillée de son oncle, l’ancien président Boni Yayi.

En effet, au petit matin du samedi 4 mai dernier, les forces de sécurité sont allées le chercher à son domicile au quartier Fidjrossè à Cotonou. Conduit dans les locaux de l’OCRC, il a été présenté au procureur puis placé en garde à vue au commissariat de Sodjeatimè. Au terme d’une seconde comparution devant le procureur le lundi 6 mai, il a été déposé à la prison civile de Cotonou. Il sera libéré quelques mois plus tard suite au dialogue politique initié par le président Patrice Talon qui a permis la prise d’une loi d’amnistie général en faveur des personnes incarcérées dans le cadre des violences électorales de 2019.