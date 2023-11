Bénin: les sujets de la rencontre annoncée entre Patrice Talon et Boni Yayi

Le président Patrice Talon va échanger avec son prédécesseur Boni Yayi, devenu président du parti Les Démocrates. Boni Yayi ne sera pas seul à cette rencontre. Il sera accompagné d’autres responsables du parti, les mains chargées de doléances.

Suite aux préoccupations exprimées par le parti Les Démocrates sur la liste électorale en vue des élections générales de 2026, le président Patrice Talon convoque une séance d’échange. Elle est prévue pour ce lundi 27 novembre entre lui et les responsables du parti.

Selon un communiqué du Secrétaire à la communication, « les échanges tourneront autour de la liste électorale et sur l’ensemble du processus électoral dans le cadre des élections générales de 2026 ». Mais le parti ne compte pas s’arrêter à ces deux points.

Guy Mitokpè informe que le parti compte aborder « les sujets relatifs à la loi d’amnistie concernant les exilés et prisonniers politiques sans oublier l’organisation du dialogue politique national, de même que l’emploi des jeunes et la question des producteurs et enfin les implications sociales des déguerpissements en cours ».

La dernière rencontre entre Patrice Talon et Boni Yayi remonte à juin 2022. Elle avait été suivie quelques semaines après de la libération d’une vague de personnes détenues pour des faits « d’atteinte à la sûreté de l’État ».