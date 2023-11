Bénin: les salles de fête non règlementaires bientôt fermées

Il faut une autorisation en bonne et due forme pour l’ouverture et l’exploitation d’une salle de fête au Bénin. Le gouvernement vient de prendre un décret fixant les conditions et les formalités à faire pour se conformer.

Au cours du conseil des ministres de ce mercredi 29 Novembre 2023, le chef du gouvernement a pris un décret fixant les conditions à remplir et les formalités à accomplir en vue de l’obtention de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation requise pour l’ouverture et l’exploitation de salles de fête.

Selon les conditions fixées par le gouvernement, les salles de fête doivent disposer de parkings dimensionnés en fonction de la capacité d’accueil et remplir les conditions d’hygiène et de salubrité telles que prescrites par les dispositions légales et réglementaires en vigueur sur l’hygiène publique en République du Bénin, a précisé le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi.

Les promoteurs de salle de fête déjà en activité disposent de 12 mois pour se conformer aux exigences contenues dans le décret pris par le chef de l’Etat au cours du conseil des ministres. Les autorités disent décider d’encadrer la création de salles de fête suite au constat selon lequel certains de ‘’ces lieux de réjouissance, généralement construits en matériaux définitifs ou érigés en bâches, ne respectent, dans la plupart des cas, ni les normes en matière de construction ni la réglementation sur le bruit’’.