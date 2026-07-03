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Bénin: les résultats de l’examen du BEPC 2026 annoncés pour ce vendredi

Les candidats à la session de juin 2026 du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) vont connaître l’issue de leur examen ce vendredi 3 juillet 2026, selon la programmation officielle.

Edouard Djogbénou
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Bénin: les résultats de l’examen du BEPC 2026 annoncés pour ce vendredi
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La proclamation des résultats de la session de juin 2026 du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) est annoncée pour ce jour, vendredi 3 juillet 2026. Cette proclamation officielle mettra un terme à plusieurs semaines d’attente, après le déroulement des épreuves écrites qui se sont tenues du 8 au 10 juin sur l’ensemble du territoire national.

​Pour cette délibération, les candidats et leurs parents n’ont pas besoin d’effectuer le déplacement vers les différents centres de composition. Le ministère de l’Enseignement secondaire a autorisé l’usage exclusif de la plateforme officielle « eRésultats » pour la consultation des résultats.

La procédure d’accès requiert simplement de se connecter sur le site, de sélectionner l’option « BEPC 2026 » et d’entrer son numéro de table ou d’inscription afin d’avoir accès à son résultat.

Avant cette publication, les équipes de correction ont procédé aux ultimes vérifications et contrôles de conformité au sein des centres d’évaluation pour garantir la fiabilité et la crédibilité des notes attribuées.

​Sur le plan statistique, la session unique du BEPC 2026 a enregistré la participation de 130 253 candidats, répartis dans 224 centres de composition sur toute l’étendue du territoire national. Cet effectif global comprend 64 317 filles (soit 49,38 %) et 65 936 garçons (soit 50,62 %).

L’édition de cette année se distingue également par sa dimension inclusive avec la prise en charge de 61 candidats en situation de handicap, dont 21 filles et 40 garçons. Le ministre Clément Kouchadé a souligné que cette participation inclusive illustre l’engagement du gouvernement en faveur de l’accès équitable à l’éducation.

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