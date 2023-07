Bénin: les résolutions issues du Conseil national du parti LD

- Publicité-

Le parti Les Démocrates (LD) a tenu un Conseil national ce samedi 22 juillet 2023 à Porto-Novo. A l’issue des travaux dirigés par le président d’honneur Boni Yayi, 5 résolutions ont été prises.

La situation des « détenus politiques » et des « exilés politiques » a été au cœur du Conseil national des Démocrates. La première résolution porte d’ailleurs sur ce sujet. Le parti lance « un appel solennel aux députés de tous bords confondus, aux institutions de la République, notamment au Président de la République, les invitant à un sursaut national, qui privilégie l’intérêt supérieur de la nation afin que la loi d’amnistie soit votée, promulguée et exécutée pour le bonheur du peuple béninois ».

Les attaques terroristes préoccupent également le parti Les Démocrates. Dans sa deuxième résolution, le Conseil a manifesté son indignation face aux attaques terroristes répétées. Le parti recommande au gouvernement de « privilégier une approche holistique dans la lutte contre le terrorisme et de faire siennes les recommandations de la CEDEAO en matière de lutte contre le terrorisme qui demande aux Etats d’intensifier les pratiques démocratiques ».

- Publicité-

Toujours face au terrorisme, le Conseil national a invité le gouvernement à s’assurer que les droits humains, tels que consacrés dans les différents textes nationaux et internationaux, sont garantis pour chaque individu et « d’interdire la torture sous toutes ses formes et manifestations et les autres traitements dégradants et inhumains ».

Résolution sur l’exclusion politique

Le Conseil national désapprouve les « manœuvres et actes qui consacrent l’exclusion du parti Les Démocrates du cadre institutionnel du Bénin et exige sa présence au niveau des institutions qui ont la charge des élections générales de 2026 ». Le parti exige sa présence au sein des institutions en charge de l’organisation des élections font l’ANIP.

Soutien aux producteurs

Le parti Les Démocrates apporte son soutien aux producteurs contre ce qu’il appelle « destruction de l’économie agricole ». Le Conseil national a pris l’engagement de mener le combat « en vue d’éviter une misère chronique aux braves producteurs et la pauvreté dans notre pays », lit-on dans le communiqué final.

- Publicité-

Il exige du gouvernement l’ouverture du marché béninois aux étrangers afin de permettre aux producteurs de vendre leurs produits aux meilleurs offrants.

Résolution sur le dialogue politique

Pour une énième fois, le parti Les Démocrates évoque la nécessité d’organiser un dialogue politique national. Ce conclave « regroupera tous les partis politiques sans exclusion avant les prochaines élections générales afin de pacifier le pays avant cette échéance inédite ».