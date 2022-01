Bénin: les ravisseurs réclament une rançon de 15 millions de FCFA pour libérer le CA central de Nikki

L’autorité communale se serait défendu face aux 4 individus armés et cagoulés qui ont fait irruption dans son domicile. Mais les assaillants sont parvenus à le maitriser et l’ont enlevé. Depuis, il est tenu en lieu qui reste inconnu et aurait été blessé à la tête.

