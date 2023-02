Bénin: les précisions du MASM sur la vidéo d’une fillette molestée publiée sur les RS

Une vidéo a circulé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux (RS) montrant des individus armés en train de molester une fillette dans un village. Le ministère des affaires sociales et de la microfinance (MASM) a donné des précisions sur cette scène qui se serait passée à Malanville selon les commentaires accompagnant la vidéo.

A travers son point focal communication, le ministère des affaires sociales et de la microfinance a apporté des précisions sur une vidéo relayée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux montant une fillette molestée par des hommes armées.

Selon le ministère des affaires sociales et de la microfinance, cette scène contrairement à ce qui est véhiculée ne s’est pas passée au Bénin. Les commentaires qui accompagnaient la vidéo avaient situé la scène à Malanville, une ville du Nord Bénin. « De nos investigations effectuées sur-place par les services compétents, il ressort que cet acte ne s’est pas produit sur le territoire béninois« , a démenti le ministère en charge de la protection sociale.

« Le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance tient quand même à remercier l’opinion publique pour sa veille permanente, la rassurer des disposition prises, de concert avec tous les acteurs de la chaîne de protection de l’enfant au Bénin, pour la prévention des violences faites aux enfants et inviter toute personne témoin d’un acte de violence commis sur un enfant à se rapprocher du centre de promotion sociale (CPS) ou le commissariat de police le plus proche de sa localité« , précise la note de démenti.

Rappelons qu’au Bénin, la loi interdit et punit sévèrement tout acte de violence faite aux enfants.