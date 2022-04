Bénin: les personnes arrêtées après l’évasion de Georges Bada jugées le 28 Avril prochain

Poursuivis pour complicité par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), la sœur de l’ancien maire de la Commune d’Abomey-Calavi, Georges Bada et les quatre policiers commis à sa garde seront jugés le 28 Avril prochain.

Les personnes interpellées et poursuivies pour complicité dans l’affaire évasion de l’ancien maire Georges Bada seront bientôt fixées sur leur sort. Leur procès est fixé au 28 Avril prochain par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Au total, sur une vingtaine de personnes interpellées, cinq ont été placées sous mandat de dépôt. Il s’agit de l’une des sœurs de Georges Bada et 04 agents de police commis à sa garde.

Mais selon des informations rapportées par ses proches, l’ancien maire de la Commune d’Abomey calavi et conseiller communal du parti Union progressiste soutient que son évasion du centre national hospitalier et universitaire (CNHU) était dictée par une question de survie liée à l’Etat de sa santé. Selon les mêmes informations rapportées par des proches, Georges Bada aurait subi avec succès une intervention chirurgicale depuis son évasion. Il se porterait mieux mais aurait besoin d’un temps de rééducation et de suivi, selon les informations de « Le Béninois Libéré ». Il a même tenté de disculper sa sœur actuellement dans les liens de justice en affirmant qu’elle n’a rien à voir avec son évasion.

Pour rappel, Georges Bada a été condamné à 6 ans de prison ferme pour abus de fonction dans une affaire domaniale dite de « 39 ha ». Placé sous mandat de dépôt en décembre 2020, l’ancien maire de Calavi a encore un peu plus de 5 ans à passer derrière les barreaux. Élu conseiller communal sur la liste du parti Union Progressiste (UP), Georges Bada est l’un des gros soutiens du régime en place dans la 6e circonscription électorale.