Bénin: les parents des « gaymans » dans le viseur de la justice

La lutte contre la cyber-escroquerie pourrait s’étendre aux parents des coupables de l’escroquerie en ligne, communément appelés gaymans. Selon le Porte-parole du gouvernement, les parents qui sont conscients des dérives de leurs enfants et qui en bénéficient peuvent être appelés à répondre devant la justice.

Au cours de sa dernière rencontre avec les journalistes, Wilfried Léandre Houngbédji est revenu sur la traque lancée contre les cybercriminels, notamment ceux qui excellent malheureusement dans la cyber-arnaque. Selon ses dires, la lutte pourrait s’étendre aux parents des jeunes gens épinglés.

« S’il y a des enfants dont les parents sont au courant de leurs activités illicite et en bénéficient impunément, ces parents doivent savoir qu’ils sont à tout le moins complices du crime et receleurs du fruit du crime, ce qui est tout aussi répréhensible », a-t-il indiqué. Pour le Porte-parole du gouvernement, ces parents doivent être dénoncés et pris en charge par la police.

Léandre Houngbédji a réaffirmé l’engagement du gouvernement à lutter durement contre le phénomène. « Il n’y a pas lieu de faire l’apologie du crime. Le rôle du gouvernement, c’est de promouvoir les valeurs, c’est de sanctionner le crime. Personne n’a si faim au point d’aller dévaliser les autres pour vivre. Rien ne justifie le crime, rien ! », a-t-il martelé.