Plusieurs détenus, dont Nadine Okoumassou et Houdou Ali, ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce mercredi 27 juillet 2022. Ils avaient été déposés en prison pour des infractions commises pendant la période électorale d’avril 2021.

Nous y reviendrons…