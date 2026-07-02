Bénin: les nouveaux tarifs des redevances dans les marchés modernes après la baisse gouvernementale

​Le Conseil des ministres du mercredi 1er juillet 2026 a acté une réduction significative des redevances applicables aux espaces marchands à travers le pays.

Cette mesure d’allègement financier sera officiellement applicable dès la fin du mois de juillet 2026. Elle concerne les marchés urbains et régionaux, ainsi que les grands pôles commerciaux de Tokpa Yôyô et Tokpa Daho.

​Au niveau des marchés urbains, une baisse uniforme a été instaurée selon les catégories de localités. Pour les marchés de Cadjèhoun, Aidjèdo, Ménontin, Wologuèdè, Gbégamey, Ganhi, Hlazounto, Tokplégbé et Midombo, le tarif mensuel passe de 18 000 FCFA à 12 000 FCFA.

Du côté du marché de friperie de PK3, la redevance est ramenée de 21 000 FCFA à 15 000 FCFA. Enfin, pour les marchés d’Ahouangbo, Guéma, Houndjro, Djougou, Cococodji et Ouando, les commerçants verront leur redevance passer de 13 000 FCFA à 9 000 FCFA.

​Pour les marchés régionaux, qui regroupent les localités de Pahou, Azovè, Houègbo, Glazoué et Natitingou, le gouvernement a également consenti un effort financier. L’ancien tarif fixé à 7 500 FCFA est désormais réduit à 5 000 FCFA.

​Le pôle commercial « Tokpa Yôyô » bénéficie de réajustements tarifaires calculés au mètre carré selon la nature de l’exploitation. Pour les boutiques, le coût au mètre carré chute de 10 500 FCFA à 8 000 FCFA. L’espace dévolu aux restaurants voit son tarif passer de 9 500 FCFA à 7 000 FCFA par mètre carré, tandis que la redevance pour les stands est allégée, passant de 7 500 FCFA à 5 000 FCFA par mètre carré.

​Le pôle agroalimentaire « Tokpa Daho » enregistre quant à lui de fortes baisses sur ses installations de stockage. Pour les espaces marchands des entrepôts secs, le montant de la redevance recule de 100 000 FCFA à 64 000 FCFA. La réduction la plus spectaculaire concerne les espaces marchands des entrepôts frigorifiques, dont le coût d’exploitation est révisé à 1 500 000 FCFA au lieu de l’ancien tarif qui s’élevait à 2 125 000 FCFA.