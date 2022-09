Bénin: les nouveaux « SE » des communes de Tchaourou et de Boukoumbé tirés au sort

Les secrétaires exécutifs (SE) des Communes de Tchaourou et de Boukoumbé viennent d’être tirés au sort. Les cadres techniques qui viennent ainsi d’être désignés vont remplacer Jocelyne Agbéssi Djossou qui a démissionné de son poste et Mahougnon Célestin Hounguè, limogé.

Après un tirage au sort effectué ce mercredi 14 Septembre 2022, Monsieur Sonagnon Arnos SOSSOU a été désigné secrétaire exécutif de la Commune de Tchaourou en remplacement de Mahougnon Célestin Hounguè démis de son poste pour une question de moralité. Le remplaçant de Jocelyne Agbéssi Djossou a été également tiré au sort ce mercredi. Cette dernière avait déposé sa démission de sa fonction de secrétaire exécutive de la Commune de Boukoumbé pour des raisons familiales. La nouvelle secrétaire exécutive de la Commune de Boukoumbé a pour nom madame Rimlayo Itounou Hermione ADJINDA.

Pour rappel, ces deux Communes n’avaient plus de secrétaires exécutifs. A Tchaourou, Mahougnon Célestin Hounguè avait été démis de ses fonctions et remplacé par un intérimaire. Installé dans ses fonctions le 26 avril 2022, l’intéressé serait rattrapé par une vieille affaire qui entache le rapport de l’enquête de moralité effectuée à son propos.

Par contre, dans la Commune de Boukoumbé, il s’agit d’une démission. La secrétaire exécutive de la Commune, Madame Jocelyne Agbéssi Djossou avait adressé une lettre de démission au conseil communal trois mois après sa prise de fonction. Dans sa lettre, la démissionnaire avait évoqué comme motif à sa démission des soucis familiales.

Les deux postes étant vacants, il fallait donc procéder à un tirage au sort qui est la procédure légale de désignation des secrétaires exécutifs des Communes. A l’issue de ce tirage qui a eu lieu ce mercredi, c’est monsieur Sonagnon Arnos SOSSOU qui a tiré son épingle du jeu dans la Commune de Tchaourou et madame Rimlayo Itounou Hermione ADJINDA retenue pour la Commune de Boukoumbé.

Quid des attributions des SE ?

Le Secrétariat Exécutif est l’organe administratif et technique de la commune. Selon l’article 128 de la nouvelle loi sur l’administration des communes, la fonction de Secrétaire Exécutif est la plus haute fonction administrative et technique des mairies.

Le Secrétaire Exécutif est le responsable de l’administration de la commune. Il est le principal animateur des services administratifs et techniques communaux dont il veille au bon fonctionnement.

Au sens du présent article, l’administration de la commune s’entend de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles affectées à l’exécution des activités incluent la communication au nom de la commune.

Ses attributions sont organisées par l’article 133 de la loi portant gestion de l’administration territoriale. Ainsi, le Secrétaire Exécutif, premier responsable de l’administration de la commune assure :

l’organisation des services communaux et l’exécution du service ;

la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la commune ;

la gestion de l’information et de la communication de la commune ;

la délivrance des permis et autres autorisations que prévoient les lois et règlements dans les domaines de compétence de la commune.

Dans ce cadre, il :

représente la commune dans la vie civile et pour tout ce qui relève de ses attributions propres ;

veille à la bonne planification et à l’exécution des marchés publics communaux ;

conserve et administre les propriétés de la commune ;

suit la gestion des établissements communaux ;

organise la gestion des services de voirie, d’assainissement et d’hygiène ;

organise la gestion des archives ;

publie les règlements dans le ressort de la commune ;

publie les délibérations et les travaux du conseil communal ;

nomme aux emplois communaux pour lesquels la loi ou la règlementation ne fixe pas de dispositions particulières de nomination ;

signe les actes d’état civil sur délégation du maire. Cette délégation ne concerne pas la célébration des mariages.

organise le processus d’élaboration des documents de planification ;

gère les relations de travail technique avec les services déconcentrés de l’État.