Bénin: les nouveaux monuments de Cotonou inaugurés ce 30 Juillet en présence de Soglo et Yayi

La ville vitrine de Cotonou, capitale économique du Bénin dispose de nouveaux monuments et une majestueuse place publique érigée sur le boulevard qui abritait le domicile de l’ancien président Mathieu Kérékou. Ces monuments qui changent l’aspect de la ville seront inaugurés le 30 Juillet prochain.

Le chef de l’Etat, le président Patrice Talon va procéder à l’inauguration de plusieurs monuments érigés dans la ville de Cotonou le samedi 30 Juillet prochain. Selon les informations de « Le Matinal », il s’agit notamment de l’inauguration de la place de l’Amazone, de la statue de Bio Guéra et des Jardins de Mathieu. Ces monuments érigés dans la ville de Cotonou rencontrent le désir du chef de l’Etat, le président Patrice Talon de faire de Cotonou une ville moderne et attractive.

Les jardins de Mathieu en l’honneur de l’ancien président Mathieu Kérékou sont érigés dans la zone du boulevard de la Marina. Ce projet s’inscrit dans le cadre des travaux d’assainissement et de réaménagement de ce boulevard partant du giratoire Erevan jusqu’au carrefour de la Loterie nationale du Bénin, au quartier Ganhi. Ce projet est un composant du projet d’embellissement de la ville de Cotonou, ville vitrine du pays.

La place de l’amazone avec la statue géante qui a longtemps alimenté la polémique dans le pays sera également inaugurée. Appelée « Esplanade des Amazones », cette place abrite une statue majestueuse d’une femme guerrière considérée pour les uns comme comme Reine Tassi Hangbè et pour les autres, le portrait d’une amazone béninoise.

La statue de Bio Guerra n’a pas suscité moins de polémique. Si les avis ont été unanimes sur la qualité du travail de l’artiste, beaucoup ont déploré le lieu d’implantation de cette statue. L’allure menaçante du guerrier fait dire à certains que quand on arrive au Bénin, on est menacé par une statue alors que le pays a de tout temps été considéré comme une terre d’accueil.

La présence de Soglo et Yayi annoncée à l’inauguration.

Selon le quotidien « Le Matinal », l’inauguration de ces nouveaux monuments et place publique se fera en présence des anciens présidents Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi. Seulement , les deux anciens chefs d’Etat sont tous hors du territoire national. L’un l’étranger pour check-up médical et l’autre en mission de bons offices en Guinée.

Il faut préciser que l’inauguration de ces infrastructures se fera la veille de la commémoration des 62 ans d’accession du Bénin à la souveraineté internationale. Les cérémonies officielles pour le compte de cette fête nationale se dérouleront sur le boulevard de La Marina.