Bénin: Boni Yayi félicite Romuald Wadagni et formule des vœux pour sa gouvernance

L’ancien président de la République du Bénin, Thomas Boni Yayi a adressé ses vives félicitations à Romuald Wadagni, élu président du Bénin à l’issue des élections présidentielles du 12 avril 2026.

Dans une lettre adressée au président élu Romuald Wadagni, l’ancien chef de l’État Thomas Boni Yayi lui adresse ses félicitations et souligne la portée de sa victoire. Il l’invite à rassembler les forces vives du pays, à restaurer la confiance dans les institutions et à garantir l’inclusion de tous les citoyens.

Thomas Boni Yayi exprime le souhait que le nouveau mandat renforce la cohésion nationale, consolide la démocratie et fasse vivre les principes de justice, d’équité et de respect des droits humains.

Il appelle à un dialogue national approfondi, à des mesures d’apaisement favorisant la réconciliation, notamment le retour des exilés et la libération des détenus à caractère politique.

Dans un contexte régional sensible, il plaide enfin pour une union sacrée autour des enjeux sécuritaires et encourage le président élu à inscrire son action dans une logique de stabilité, de crédibilité et de progrès au service du Bénin.

L’intégralité du message de Boni Yayi

Son Excellence Monsieur Kossi Mbueke Romuald WADAGNI,

Président élu de la République du Bénin

Cotonou

Excellence Monsieur le Président élu, cher fils,

À la suite de la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, par la Cour Constitutionnelle, je tiens à vous adresser mes félicitations paternelles et républicaines pour votre élection à la magistrature suprême de notre pays.

Dans un contexte marqué par de fortes attentes de nos concitoyens, votre élection vous confère la responsabilité majeure de rassembler toutes les forces vives de la Nation, de rétablir la confiance dans nos institutions et de garantir à chaque Béninoise et à chaque Béninois sa pleine place dans la communauté nationale.

Je forme le vœu que votre mandat s’attache à restaurer durablement la cohésion et l’unité nationales, à rebâtir les fondements démocratiques de notre République et faire vivre, avec exigence, les principes d’équité, de justice et de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Notre pays, attaché à ses valeurs démocratiques, aspire aujourd’hui à un nouvel élan fondé sur l’inclusion, l’apaisement et la crédibilité de l’action publique. À cet égard, le renforcement du dialogue national, condition essentielle du vivre-ensemble et de la paix, devra constituer un pilier central de votre action.

Dans cet esprit d’apaisement, je forme également le vœu que des mesures appropriées puissent être envisagées afin de favoriser le retour de tous les fils et filles du pays, ainsi que la libération des personnes détenues dans un contexte politique, en vue de restaurer un climat de confiance propice à la réconciliation nationale.

Dans un environnement régional en mutation, j’appelle également de mes vœux la consolidation d’une union sacrée autour des enjeux de sécurité de nos concitoyens et de notre sous-région, dans le respect des équilibres nationaux et régionaux.

Le Bénin est attendu, tant par ses citoyens que par ses partenaires, comme un acteur de stabilité, de crédibilité et de progrès. Je suis convaincu que vous saurez inscrire votre action dans cette exigence.

Je vous souhaite plein succès dans l’accomplissement de cette haute mission au service de la Nation.

Je vous prie d’agréer, Excellence Monsieur le Président élu, cher fils, l’expression de ma très haute considération.

Dr. Thomas Boni Yayi

Ancien Président de la République du Bénin

Ancien Président de l’Union Africaine