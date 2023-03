Bénin: les modifications mineures apportées aux statuts de l’Institut national de la femme

En conseil des ministres ce mercredi 22 Mars 2023, le gouvernement a adopté les modifications mineures apportées aux statuts de l’institut national de la femme. Cette révision vise à renforcer la mission de l’institut, celle de promouvoir la femme, un défi cher au président Patrice Talon.

Les statuts de l’Institut national de la femme a connu des modifications. En effet, dans sa détermination à œuvrer plus efficacement pour la promotion de la femme et la protection de ses droits fondamentaux, le Gouvernement a décidé du réaménagement des statuts de l’Institut national de la femme, pour lui permettre de s’engager dans une nouvelle dynamique de renforcement de son action d’information, de sensibilisation, de vulgarisation, de communication et de lutte implacable contre les violences basées sur le genre et toutes les formes de discriminations à l’égard des filles et des femmes.

Pour y parvenir, l’option est faite de procéder à l’intensification des actions menées jusque-là et de mettre en place une organisation à même de faciliter la remontée des informations en vue de la répression effective des infractions relevées.

Pour ce faire, les modifications apportées aux statuts permettront à l’Institut d’installer des points focaux formels et non formels qui seront ses véritables relais dans les différents milieux socio-professionnels. Selon le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi, lesdits points focaux seront présents dans toutes les localités, les centres de promotion sociale, les services et établissements publics, notamment les centres de santé, les écoles, les lycées et collèges, les universités. Il en sera de même dans les structures relevant du privé dont les entreprises.

Ainsi, ils assureront le maillage du territoire national et auront en charge la transmission des informations sur les violences basées sur le genre aux antennes départementales de l’Institut national de la Femme pour davantage d’efficacité.

Il faut rappeler que ces modifications sont intervenues quelques jours seulement après après l’intervention d’un changement à la tête de l’institut. Claudine Afiavi Prudencio a en effet cédé sa place à Huguette Gnacadja nommé le 15 Mars dernier en conseil des ministres par le gouvernement.