Bénin: les mises en garde de Shadiya Assouman sur les spéculations du prix du gaz domestique

A travers un communiqué en date du 25 Août 2023, la ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya Assouman a mis en garde contre toute spéculation autour du prix du gaz domestique.

« Il m’est revenu avec insistance que certains distributeurs de gaz domestique augmentent délibérément le prix sur le marché. Cette pratique constitue une majoration illicite de prix. Infraction définie et punie par les articles 37 et 57 de l’ordonnance 20/PR/MFAEP du 05 )juillet 1967 portant réglementation des prix et stocks en République du Bénin« , a indiqué le ministre dans son communiqué.

Dans son communiqué, l’autorité en charge du département de l’industrie et du commerce rappelle la structure de prix des produits pétroliers en vigueur au Bénin, notamment le prix du gaz domestique qui est de 795 FCFA le kilogramme (Kg), soient 4 770 FCFA la bouteille de 6 Kg et 9937.5 FCFA celle de 12.5 Kg.

« Je voudrais donc rassurer les consommateurs et toute la population béninoise que le Gouvernement n’a procédé à aucune augmentation du prix du gaz domestique . Je les invite à appeler le numéro vert 113 pour les dénonciations. », indique le communiqué.

La ministre indique par ailleurs que les structures compétentes de son ministère seront dépêchées sur le terrain pour des contrôles sur l’ensemble du territoire national. Les opérateurs économiques qui se rendront coupables d’augmentation illicite du prix du gaz domestique feront face aux textes.