Bénin : les membres du conseil d’administration de l’Anip installés

- Publicité-

Le vendredi 14 juillet 2023, une cérémonie simple mais significative a marqué l’installation officielle des membres du Conseil d’Administration (CA) de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP). La cérémonie a eu lieu dans les locaux de l’Anip à Kouhounou, sous la direction du Ministre d’État, Secrétaire général à la Présidence de la République, Pascal Irenée Koupaki.

Sept personnes ont été officiellement installées dans leurs fonctions, conformément au Décret N° 2023-218 du 26 avril 2023. Parmi eux, on compte des représentants de la Présidence de la République, de plusieurs ministères, et de l’Agence des systèmes d’information et du numérique.

Il s’agit de Claude Cocou Olympio, représentant de la Présidence de la République ; Marius Abdon Mikpon’ai, représentant du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ; Jacques Richard Codjo, représentant du Ministère de la Justice et de la Législation ; Ghislaine Kpossa, représentante du Ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale ; Rodrigue Chaou, représentant du Ministère de l’économie et des finances ; Hector Agbo, représentant du Ministère du numérique et de la digitalisation et enfin Marc André Loko, représentant de l’Agence des systèmes d’information et du numérique.

- Publicité-

Le Directeur général de l’ANIP, Pascal Nyamulinda, a souligné l’importance de cette installation, qui intervient à un moment où le gouvernement du Bénin s’engage dans une nouvelle ère de modernisation du système d’identification biométrique unique. Il a souligné le rôle central de l’ANIP dans cet écosystème et a exprimé son impatience de travailler pour la réalisation des objectifs de l’ANIP, en accord avec la vision du gouvernement.

Le Ministre d’État, Pascal Irenée Koupaki, a souligné l’importance de l’adhésion aux textes instituant l’ANIP pour assurer la continuité du service public. Il a également prodigué des conseils aux membres du Conseil d’Administration pour atteindre les objectifs fixés à l’ANIP en vue du développement durable au Bénin.

Le nouveau président du Conseil d’Administration de l’ANIP, Rodrigue Chaou, a exprimé sa gratitude envers le Président Patrice Talon et son gouvernement pour la confiance placée en eux. Il a également remercié le Gestionnaire mandataire pour le travail accompli pendant son mandat. Il a assuré que le nouveau CA accomplira sa mission dans les règles de l’art.

- Publicité-

Notons que le mandat des membres du CA de l’ANIP est de trois ans, renouvelable, et commence à partir de la date de leur installation. Cette installation marque une étape importante dans la modernisation de l’identification biométrique au Bénin.