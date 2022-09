Bénin: les membres du CA du cadre de concertation des confessions religieuses élus

Les membres du Cadre de concertation des confessions religieuses ont tenu le samedi 24 Septembre dernier une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle les membres du conseil d’administration (CA) ont été élus.

Après 12 ans d’existence, le cadre de concertation des confessions religieuses dispose d’un conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration du cadre de concertation des confessions religieuses ont été élus le samedi dernier lors d’une assemblée générale extraordinaire. Composé de 09 responsables, le bureau du conseil d’administration du Cadre de concertation des confessions religieuses est présidé par l’imam Mohamed Assifatou. L’installation de ce conseil d’administration vise à corriger les insuffisances contenues dans les statuts et règlements intérieurs, et ce dans l’intérêt de tous et pour une bonne gouvernance de l’institution.

Les membres du conseil d’administration ont été élus après le toilettage des textes qui régissent le cadre. Faut-il le rappeler, le cadre de concertation des confessions religieuses a pour objectifs de contribuer au vivre ensemble malgré les différences religieuses. Il vise également la promotion de la paix au sein de ses membres et au sein de la classe politique tant de l’opposition que de la mouvance.

L’assemblée générale extraordinaire de ce samedi a également permis au cadre de concertation des confessions religieuses de dévoiler son plan d’action à court terme qui se présente comme suit:

prise de contact avec les institutions de la république, les acteurs et la société civile ainsi que les partis politiques;

l’animation des colloques et séminaires;

l’installation des démembrements des structures à la base ;

la recherche de partenaires techniques et financiers ;

et la publication du livre sur la laïcité.

Le cadre de concertation des confessions religieuses envisage la formation d’une cinquantaine d’observateurs pour lla supervision des élections législatives du 08 Janvier 2023.

Les membres du CA du cadre de concertation des confessions religieuses

Président : Imam Assifatou Mohamed

2ème vice-président : Pasteur Singbo Adolphe

3ème vice-président :Gbadamassi Badirou

4ème vice-président Soumaho Gabriel

5ème vice-président : Père Dansou Benoît

Secrétaire général : Pasteur Alokpo Michel

Secrétaire général adjoint ; Imam Roufai Mani

Trésorier général : Révérend Eyemi Boniface

Trésorier général adjoint: Alokpo Emmanuel

Conseillers

1er Conseiller : Kpanou Mathias

2ème Conseiller :Fagnibo Arnaud

3ème Conseiller :Wensou Amos

4ème Conseiller :Yehoume Cyriaque Stanislas /Dah Morou

5ème Conseiller : Communauté nationale des religions endogènes

Coordonnateur de la commission des finances : Père Semevo Didier

Coordonnateur de la commission intellectuelle, sociopolitique et droit de l’homme : Babalaho Barthélemy

Coordonnateur de la commission dialogue interreligieux : Dr Abdoul Gafar