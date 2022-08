Bénin : les membres du CA de l’Office du bac installés dans leurs fonctions

Les membres du conseil d’administration de l’office du baccalauréat nommés en Conseil des ministres le mercredi 27 juillet 2022, ont été installés le Mardi 02 Août 2022 par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan.

Pour Eléonore Yayi Ladékan, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui a présidé l’installation, la mise en place de ce conseil d’administration, une première à l’office du Bac, est historique.

Le conseil d’administration ainsi installé se chargera de définir la stratégie générale de l’Office du Baccalauréat et de veiller à sa mise en œuvre; de déterminer son mode d’organisation par l’adoption de son organigramme et de ses procédures; de contrôler l’action du Directeur général et d’informer le gouvernement de ses actions à la diffusion des comptes rendus réguliers par l’appréciation du ministre de tutelle.

« Je voudrais donc appeler votre attention là-dessus et dire que c’est ensemble avec tous les administrateurs que vous allez porter cette responsabilité. Vous avez toutes les compétences nécessaires. Je sais compter sur vous le président du Ca, sur votre sens de responsabilité et de management« , a indiqué Eléonore Yayi Ladékan en s’adressant au président du conseil d’administration.

Un appel qui n’est pas tombé dans des oreilles de sourds, puisque Gauthier Biaou, le président d’administration de l’office du baccalauréat a pris l’engagement d’assurer ses charges selon le professionnalisme requis.

« Soyez rassurés de mon engagement au sein du Ca, à participer et à construire davantage l’Office du Baccalauréat afin qu’il continue d’être une référence dans la sous-région. C’est avec une grande fierté, humilité, rigueur que j’assumerai ma fonction de président du Conseil d’administration de l’Office« , a rassuré ce dernier.

La cérémonie d’installation des membres du conseil d’administration de l’office du baccalauréat a été couronnée par la présentation des meilleurs lauréats à la session de Juin 2022 du baccalauréat.

Présentation des meilleurs candidats au BAC 2022

Faisant d’une pierre deux coups, la cérémonie de l’installation des membres du conseil d’administration de l’office du baccalauréat a servi de cadre de présentation des meilleurs candidats à cet examen.

Selon le point fait par le Directeur de l’Office, les trois premiers au BAC session de Juin 2022 ont tous totalisé une moyenne d’au moins 18/20. Il s’agit:

Houssou Lanré Mahfouz : il est le premier au BAC 2022. En provenance du collège catholique Notre Dame de Lourdes de Porto Novo, il a obtenu la mention très bien avec 18,45/20 de moyenne. Le premier au BAC 2022 a fait la série D.

Babio Isram est le deuxième à l'examen du baccalauréat session de Juin 2022. Il vient du collège catholique Hibiscus de Parakou et a obtenu la mention très bien avec 18,27/20 de moyenne dans la série C.

Baé Bokola Laurence vient occuper la troisième place sur la liste des meilleurs lauréats au BAC 2022 avec 18,22/20 de moyenne. Elle provient du complexe « La Rose » et a fait la série C.