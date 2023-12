Bénin: les manifestations de egoun-goun interdites à Calavi

- Publicité-

Dans la commune d’Abomey-Calavi, les revenants communément appelés Egoun-goun, sont désormais soumis à une interdiction de manifester. Cette mesure a été annoncée par le maire de la commune, M. Angelo Ahouandjinou, à travers un communiqué officiel daté du jeudi 14 décembre 2023.

Dans ce communiqué, le maire justifie cette interdiction par la volonté de préserver l’ordre public, la paix et la tranquillité sociale au sein de la commune d’Abomey-Calavi. Dès la diffusion du communiqué, tout rassemblement à caractère de manifestation de dévotion au culte Egoun-goun est dorénavant proscrit sur l’ensemble du territoire de la commune.

Le maire en appelle à la responsabilité et au respect des dignitaires des différents cultes pour veiller au strict respect de cette prescription. Cette décision risque de susciter la colère des dignitaires et des adeptes, d’autant plus que la célébration de la fête des religions endogènes, qui se déroule chaque année le 10 janvier au Bénin, approche à grands pas.

Le communiqué annonce également que des mesures répressives seront prises à l’encontre de toute personne qui enfreindrait cette interdiction. La commune d’Abomey-Calavi déploiera ainsi les moyens nécessaires pour réprimer tout contrevenant surpris en flagrant délit de transgression de cette décision.