Bénin: les locaux de plusieurs universités privées mis sous scellés

Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS) à travers la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGES), est en guerre contre les Établissements privés d’enseignement supérieur (Epes) qui ne sont pas en règle. Dans les Départements du Littoral et de l’Ouémé, plusieurs établissements ont été déjà mis sous scellés par l’équipe déployée sur le terrain.

Des Établissements privés d’enseignement supérieur (Epes) suspendus et leurs locaux mis sous scellés à Cotonou et dans l’Ouémé. Les Epes ciblés sont ceux qui jusque-là, ne se sont pas conformés aux textes en vigueur en ce qui concerne la création et l’animation des universités privées au Bénin. Les premiers établissements ayant fait l’objet de cette suspension sont Iscom et Instut universitaire africain du Bénin dans la commune de Cotonou, de Poma University, Triumphant university et EDEXEL à Igolo dans la commune d’Ifangni.

La plupart des écoles sont épinglées pour l’ouverte d’une section anglaise et des filières sans l’autorisation du ministère. Ces centres de formations ne présentent pas non plus de candidats à l’examen national de Licence et de Master et ne disposent pas d’infrastructures adéquates. Dans le lot des établissements épinglés, certains avaient été déjà ciblés et ont bénéficié d’un délai de grâce pour se mettre aux normes, mais ils sont visiblement restés dans l’irrégularité.