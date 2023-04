Bénin: les juges de la criet se déclarent incompétents dans un dossier de crime rituel

Poursuivis dans un dossier de crime rituel dont la victime est un enfant de 14 ans, un féticheur vivant à Hêvié et un maçon étaient en fin de semaine écoulée devant les juges de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. A l’issue de l’audience, les juges se sont déclarés incompétents dans le dossier.

Un dossier de crime rituel est en examen depuis le 23 Mars 2023 devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). A l’audience du 23 Mars, le parquet spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme avait demandé aux juges de se déclarer incompétents et de renvoyer le plaignant à mieux se pourvoir. A la reprise de l’audience du 6 Avril dernier, les juges se sont déclarés incompétents conformément à la demande du parquet général estimant que les faits reprochés aux deux prévenus sont de natures criminelles. Le dossier fut donc renvoyé en instruction.

Il faut rappeler que le féticheur et le maçon sont poursuivis pour des faits « d’enlèvement de mineur avec fraude et violences ». Ceci fait suite à la disparition d’un mineur de 14 ans. Lors de la première audience, le maçon avait reconnu avoir enlevé le garçon qu’il a remis au féticheur qui en avait besoin pour des sacrifices.