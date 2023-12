Bénin: les gros porteurs interdits de circulation sur 3 axes dans l’Ouémé

- Publicité-

En vue de faciliter le pèlerinage annuel des fidèles de l’église du christianisme céleste, la circulation des gros porteurs est interdite les 24 et 25 sur trois principaux axes routiers dans le département de l’Ouémé.

La décision a été prise par la préfète du département de l’Ouémé, Marie Akpotrossou. Dans un communiqué officiel, l’autorité préfectorale a souligné que ces dates correspondent aux pèlerinages annuels des fidèles de l’église du christianisme céleste, causant ainsi des perturbations majeures dans la commune de Sèmè-Podji.

Cette mesure est mise en place afin d’assurer la sécurité et le bon déroulement de ces événements religieux d’une grande importance. En appliquant strictement cette interdiction, nous prévenons tout désagrément potentiel et permettons ainsi aux fidèles de vivre pleinement et sereinement leurs célébrations, indique l’autorité.

Pour une bonne organisation de ces pèlerinages cette année, Marie Akpotrossou a donc décidé de l’interdiction formelle de « la circulation des gros porteurs et autres véhicules encombrants ». Trois axes routiers sont concernés par cette interdiction.

Il y a d’abord l’axe reliant Porto-Novo à Carrefour Sèmé-Podji. Ensuite, il y a l’axe PK8 (Carrefour Le Bélier) à Carrefour Sèmé-Podji. Et enfin, il y a l’axe Carrefour Sèmé-Podji – Frontière Nigeria.

Selon le communiqué, la circulation va reprendre son cours le 26 décembre 2023 à partir de 00 h 30 minutes.

La préfète invite les usagers au respect du code de la route, des couloirs de circulation, l’observance de la vitesse réglementaire, le port de casque, l’interdiction de la surcharge et le respect des ordres des agents de la sécurité.

Elle a instruit les forces de défense et de sécurité de même que les autorités locales compétentes, à l’effet de veiller au respect strict de cette mesure.