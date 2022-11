Bénin: les forces de défense ont repoussé à Karimama, une attaque d’individus armés

A Karimama au Nord du Bénin, les forces armées béninoises ont repoussé dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 Novembre 2022, une attaque d’individus armés non identifiés.

Une nouvelle attaque d’individus armés a été repoussée dans la nuit du jeudi au vendredi à Karimama par les forces armées béninoises. Des individus armés non identifiés ont tenté d’éprouver le dispositif sécuritaire mis en place au Nord du pays pour faire face aux attaques djihadistes.

Ils ont tenté une incursion dans les environs de 23 heures mais se sont confrontés au barrage des forces armées. Des coups de feu nourris ont été tirés entre les assaillants et la garde républicaine. Aucune perte en vie humaine du côté des forces armées béninoises.

Il faut dire que depuis un moment , la ville de Karimama fait face à des tentatives d’incursions d’individus armés. Pour les contrer, un redéploiement de forces militaires a été effectué dans la zone. De même, des mesures de restriction ont été prises toujours dans le but d’assurer la sécurité des populations et de mettre hors état de nuire les individus sans foi ni loi qui n’ont plus de raison de vivre que de semer le désarroi.