Bénin: les établissements du MESTFP autorisés à se doter de forfait internet

A travers une note de service, en date à Cotonou du Mardi 26 Juillet 2022, le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi autorise l’achat de forfait internet dans les établissements publics d’enseignement du MESTFP.

Les établissements publics d’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle peuvent désormais bénéficier de la connexion internet. L’autorisation a été accordée par le ministre de tutelle à travers une note de service en date du 26 Juillet adressée aux directeurs départementaux des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle.

« Dans le but de répondre au besoin en connexion internet des établissements publics d’enseignement secondaire général, technique et de la formation professionnelle, pour l’utilisation optimale des plateformes informatiques telles que « EducMaster », je vous notifie après avis du ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, et du ministre du numérique et de la digitalisation, l’autorisation accordée aux établissements visés en objet d’inscrire dans leur prévision budgétaire l’achat de forfait internet », lit-on dans la note de service.

Cette autorisation concerne uniquement selon la note du ministre, les établissements qui ne disposent pas de connexion filaire. « La présente autorisation sera facilement retirée aux établissements qui seront connectés aux réseaux mis en place par l’Etat, indique la note de service.

Les montants alloués pour ces forfaits internet sont proportionnels à l’effectif des apprenant et se présentent comme suit:

Effectif des apprenants inférieur ou égal à 300 : 60.000 francs de connexion par an;

Effectif de 301 à 500 : 120.000 francs de forfait internet;

Effectif supérieur à 500: 180.000 francs de forfait internet.