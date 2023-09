Bénin: les enseignants du secondaire en formation autorisés à participer aux journées Pédagogiques

- Publicité-

Les enseignants du sous secteur de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle actuellement en formation, sont autorisés à participer aux journées pédagogiques.

Le jeudi 7 et le vendredi 8 Septembre, les enseignants du sous secteur de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle seront en journée Pédagogiques.

Par note de service en date à Cotonou du 4 Septembre, le Secrétaire général du ministère de l’enseignement secondaire informe les enseignants en formation sur les différents sites des écoles normales supérieures (ENS) de Porto-Novo et de Natitingou, de l’école normale supérieure de l’enseignement technique (ENSET) de Lokossa et de l’institut national de l’éducation physique et sportive (INEPS) de Porto-Novo, qu’ils sont autorisés à prendre part aux journées Pédagogiques du 7 et du 8 Septembre dans les départements de leur lieu de regroupement.

« Le cas échéant, les intéressés s’inscriront sur une liste de présence spécialement réservée pour eux et indiquant leur département de service », précise la note du ministère.

L’inspecteur général Pédagogique du ministère, le directeur de la Planification, de l’administration et des Finances et les directeurs départementaux des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution correcte de la présente note de service qui prend effet à compter de sa date de signature.