Benin: les documents des aspirants du supérieur soumis au test de plagiat

A quelques jours de la fermeture de la plateforme mise en place pour l’inscription des enseignants aspirants du supérieur, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a fait des mis au point aux candidats.

Le mardi 16 Mai 2023, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan en compagnie de sa collègue du Numérique et de la Digitalisation, Madame Aurélie Adam Soulé Zoumarou a procédé au lancement de la plateforme dédiée à l’inscription des aspirants du supérieur. La cérémonie a eu lieu à la salle fleuve jaune du Ministère des Affaires Étrangères en présence de plusieurs acteurs du secteur éducatif ainsi que des membres de la délégation au contrôle et à l’éthique dans l’enseignement supérieur.

Dans un communiqué en date du vendredi 30 juin 2023, signé par le directeur du cabinet du MESRS, Rogatien Makpéhou TOSSOU ayant pour référence N°1164MESRS/DC/SGM/CTDSPE/DSI/SA, la ministre rappelle le délai d’inscription sur la plateforme.

Dans la note du ministère, il est rappelé que les titulaires du doctorat, du Certificat d’Etudes Spécialisées/Diplôme d’Etudes Spécialisées, d’un Master spécifique ou des internes des hôpitaux qui n’ont pas encore pu s’inscrire sur la plateforme d’inscription au Fichier National des Aspirants au métier d’Enseignant du Supérieur, qu’ils pourront le faire via le lien de la plateforme: https://aspirants.enseignementsuperieur.gouv.bj du dimanche 02 juillet à 23 heures 59 minutes au vendredi 07 juillet 2023 à 23 heures 59 minutes, délai de rigueur.

Les documents des aspirants soumis au test du plagiat

En vue d’assainir le milieu de l’enseignement supérieur et de recruter les meilleurs candidats pour la qualité de l’enseignement dispensé dans les universités du Bénin,, la ministre invite tout candidat désireux de s’inscrire, de soumettre son mémoire de master ou le test de doctorat ou de tout autre document assimilé, à un test de plagiat via un lien test plagiat accessible sur la page d’accueil de la plateforme.