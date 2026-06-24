Bénin: les députés confient les fonctions de Médiateur de la République au premier vice-président du CES

Réunis en séance plénière ce mercredi 24 juin 2026 au Palais des Gouverneurs, les députés de la 10ème législature ont examiné et adopté la proposition de loi portant modification de la loi n°2009-22 du 3 janvier 2014 relative au Médiateur de la République.

Cette réforme législative consacre la suppression de la nomination distincte au poste de Médiateur de la République, rationalisant ainsi le fonctionnement des instances étatiques.

​Désormais, les charges de cette institution de conciliation seront automatiquement assumées par le premier vice-président du Conseil économique et social (CES). Compte tenu de la configuration actuelle du CES, cette lourde responsabilité échoit directement à Razacki Amouda Issifou.

Ce dernier va ainsi cumuler ses prérogatives de premier vice-président de l’institution consultative avec ses nouvelles missions de Médiateur de la République.

​Le nouveau Médiateur de la République aborde cette fonction avec un profil de juriste chevronné et une expérience particulièrement dense au sommet de l’État. Razacki Amouda Issifou a en effet marqué la vie publique béninoise en occupant successivement les postes de vice-président puis de président de la Cour constitutionnelle.

Son parcours l’a également conduit à l’Assemblée nationale, où il a dirigé la prestigieuse Commission des lois. Ancien secrétaire général de la toute première Commission électorale nationale autonome (CENA) en 1996, il a aussi exercé les fonctions de maire entre 2010 et 2015, après avoir occupé plusieurs postes de direction stratégiques au sein du ministère de la Justice.

Sa fine connaissance des rouages administratifs et constitutionnels s’impose comme un atout majeur pour conduire cette nouvelle formule du Médiateur de la République.