Bénin: les contrôles techniques des véhicules soumis au paiement préalable de la TVM

A partir du 30 Novembre, les contrôles techniques des véhicules seront soumis au paiement préalable de la TVM de l’année en cours. Cette décision est rendue public par le directeur général du centre national de sécurité routière.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de ‘Gouvernement intelligent’ de la page 2 au Bénin, visant à numériser les services publics pour une administration plus intelligente et efficiente capable de réduire les désagréments pour la population, le portail national des services publics a été configuré pour organiser les contrôles techniques des véhicules sur rendez-vous et le paiement en ligne des frais de service, désormais réglables avec la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM).

Cette annonce a été faite par le Directeur Général du Centre National de Sécurité Routière (CNSR), Aubin Adoukonou, à travers une note circulaire datée du 23 novembre 2023. Le document précise également qu’à partir du 30 novembre 2023, date de lancement de la phase pilote de la réforme, les contrôles techniques des véhicules sur tous les sites du CNSR seront soumis au paiement préalable de la TVM de l’année en cours.

Ainsi, la quittance de la TVM de l’année en cours est devenue une pièce obligatoire pour l’obtention dans l’accomplissement des formalités en vue de l’obtention de l’attestation du contrôle technique automobile au CNSR.

L’intégralité de la note circulaire du CNSR