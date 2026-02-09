Bénin: les conseils de Joseph Djogbénou aux agents parlementaires pour une collaboration féconde

Le Président de l’Assemblée nationale du Bénin, Joseph Fifamè Djogbénou, a présidé, lundi 9 février 2026, la première cérémonie officielle de montée des couleurs de la dixième législature, en présence du personnel administratif du Parlement, au siège de l’institution. Après l’exécution de l’hymne national, L’Aube nouvelle, le président du Parlement s’est adressé aux agents parlementaires dans une allocution centrée sur la continuité du service public et le maintien de la discipline professionnelle héritée de la précédente mandature.

Joseph Fifamè Djogbénou a rappelé que, malgré le changement à la tête de l’Assemblée, l’État et l’administration parlementaire ne doivent pas connaître de rupture dans leurs missions fondamentales.



« On pourrait penser que c’est un jour nouveau. Mais l’État est une continuité. Et l’administration parlementaire est une continuité aussi », a affirmé le président, soulignant la nécessité pour le personnel d’assurer rigueur, engagement et dévouement au service public dans le nouveau cycle institutionnel.



Dans son message, Joseph Fifamè Djogbénou a aussi insisté sur le respect du bien public et l’exigence professionnelle, appelant les agents à maintenir la discipline qui avait marqué l’appui au travail de son prédécesseur, Louis Gbèhounou Vlavonou.

Il a décrit la cérémonie de levée du drapeau comme une manifestation de recueillement républicain, propice à la réflexion sur le devoir civique et l’unité nationale.



Le président de l’Assemblée nationale a conclu en exprimant sa reconnaissance à ceux qui ont contribué à l’organisation de l’élection du bureau parlementaire et en formulant des vœux de santé et de longévité aux agents, afin que tous puissent accompagner la législature dans la durée.