Bénin : les chefs d’arrondissements et présidents de commissions du Conseil municipal de Cotonou officiellement installés

Les chefs d’arrondissements et les présidents des commissions permanentes de la 5ᵉ mandature du Conseil municipal de Cotonou sont désormais en fonction. Leur installation officielle est intervenue ce vendredi 6 mars 2026 à l’hôtel de ville.

Le · MàJ le
Société
Au Bénin, les chefs d’arrondissements ainsi que les présidents des commissions permanentes du Conseil municipal ont été officiellement installés ce vendredi 6 mars 2026 au cours d’une cérémonie tenue à l’hôtel de ville.

Cette installation vient compléter la mise en place des organes de gestion de la commune et permet aux différents responsables d’entrer pleinement en fonction. Les chefs d’arrondissements auront pour mission d’assurer la coordination administrative et le suivi des actions de développement au niveau de leurs territoires respectifs.

Au total, treize chefs d’arrondissements ont été désignés pour conduire les affaires locales dans les différentes circonscriptions de la ville.

CHEFS D’ARRONDISSEMENTS

CA 1 : Florent Comlan PEDRO
CA 2 : Prosper Akouegnon GOGOYI
CA 3 : Maurille Omer ADETONAH
CA 4 : Saliou Adelabou ADEDJOUMA
CA 5 : Parfait DEKOUN
CA 6 : Alexandre SEWA
CA 7 : Edgard DJOSSOU
CA 8 : Delphine ACCLASATO
CA 9 : Valère Félicien ASSOUH
CA 10 : Yves Christian GNIDOKPONOU
CA 11 : Georges Raymond Ayaovi
CA 12 : Samuel AKINDES
CA 13 : Folly Bébé Adade Messan

En parallèle, quatre commissions permanentes du Conseil municipal ont également été mises en place pour accompagner l’action de la mairie dans différents domaines.

PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS PERMANENTES

Président de la commission des affaires domaniales et environnementales : Léopold GBENOU

Président de la commission des affaires économiques et financières : Romulus AGBEDJEKOU

Président de la commission des affaires sociales, culturelles et sportives : Jean AHOLOU

Président de la Commission de la coopération et des relations avec les institutions : Denis Maximin GNONLONFOUN

