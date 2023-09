Bénin: les châtiments corporels restent interdits dans le secondaire

- Publicité-

L’interdiction des châtiments corporels est toujours d’actualité. C’est le rappel fait en début de cette année scolaire, le ministre Yves Chabi Kouaro.

C’est par une note circulaire en date du 20 Septembre 2023 que le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle rappelle cette disposition aux directeurs départementaux du sous secteur des enseignements secondaires.

Dans la note circulaire, l’autorité invite les chefs d’établissement à faire en sorte que ces pratiques dégradantes qui portent atteinte à l’intégrité physique et à la vie des apprenants soient évitées.



Par ailleurs, le ministre Yves Chabi Kouaro invite les chefs d’établissements du public et du privé « à procéder à l’affichage du règlement intérieur dans toutes les salles de classe, au tableau d’affichage et dans les salles des professeurs ».

Les directeurs départementaux sont chargés d’adresser le point de l’exécution desdites instructions au secrétariat général du ministère au plus tard le 29 septembre 2023 et sont également invités à veiller à la permanence de la visibilité et de la lisibilité desdites affichages, indique la note circulaire.

La note du ministre