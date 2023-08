Bénin : les AME invités à confirmer leur disponibilité pour la rentrée 2023-2024

Dans le cadre de la rentrée scolaire et académique 2023-2024, il est demandé aux aspirants au métier d’enseignant de confirmer leur disponibilité à accompagner le gouvernement dans le sous-secteur de l’enseignement secondaire.

A travers un message, le ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle exige des Aspirants au métier d’enseignant (Ame) qui souhaitent poursuivre l’aventure avec le gouvernement béninois pour le compte de l’année scolaire 2023-2024 au niveau secondaire, de confirmer leur disponibilité.

Cette exigence des autorités du département en charge du sous secteur des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle permettra au gouvernement d’évaluer la disponibilité afin de pourvoir aux postes vacants.

Ainsi, chaque AME déployé et ayant servi jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022-2023 est invité à se rendre sur la plateforme EducMaster (https://educmaster.bj) et se connecter par ses identifiants et mot de passe afin de confirmer sa disponibilité.

Si un aspirant oubliait son identifiant ou son mot de passe, il est invité à se rapprocher de son chef d’établissement, précise le message qui porte la signature du Directeur de cabinet du ministre Chabi Kouaro.

La confirmation exigée de chaque AME commence ce jeudi 31 août 2023 sur la plateforme. Elle prendra fin le vendredi 8 septembre 2023 à minuit. Ceux qui ne vont pas s’y conformer seront considérés comme démissionnaires et traités comme tels, précise le message du ministre.