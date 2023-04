Bénin: les agents retardataires et absentéistes du MEMP dans le viseur du ministre Salimane Karimou

- Publicité-

Le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) rappelle à l’ordre les agents de sa structure sur les cas de retard et d’absence sans justifications. Informé de ce grand désordre, Salimane Karimou invite ses collaborateurs à prendre leurs responsabilités.

Les agents retardateurs et absentéistes du MEMP dans le viseur de leur patron Salimane Karimou. Dans une correspondance adressée aux directeurs départementaux, aux directeurs centraux et autres responsables, l’autorité ministérielle a rappelé que « le retard, l’absence et l’abandon de poste non justifiés sont des fautes administratives passibles de sanctions disciplinaires conformément aux dispositions des articles 70, 77 et 80 de la loi n° 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique ».

« Tout manquement à l’absence de l’obligation de présence au poste de l’agent de l’Etat doit faire l’objet de procédure et être déféré devant l’instance disciplinaire compétente », a indiqué le ministre, après avoir rappelé les horaires officiels de travail au Bénin.