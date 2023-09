Bénin: les activités sportives interdites sur le terrain des écoles du Littoral à certaines heures

Les activités sportives aux heures non ouvrables sont désormais interdites sur les terrains des écoles maternelles et primaires publiques dans le Littoral. La décision émane de la DDEMP.

Mener des activités sportives sur le terrain des écoles maternelles et primaires publiques durant les heures non ouvrables et par des inconnus n’est plus autorisé dans le département du Littoral.

La décision a été rendue publique à travers une note de la Directrice Départementale des Enseignements Maternel et Primaire (DDEMP) en date du 30 Août 2023.

Dans la note adressée aux Chefs de Régions Pédagogiques et aux Directeurs d’écoles, la directrice départementale de l’enseignement maternel et primaire, Alphonsine Gansa souligne que la décision a été prise en raison des dégâts créés sur les toitures de plusieurs salles de classe par les jets de cailloux ou les lancers de ballons par des non usagers de l’école.

Pour mettre fin à cette situation qui endommage les infrastructures scolaires, l’utilisation des aires du terrain des écoles maternelles et primaires publiques est interdites durant les heures non ouvrables.

Les Chefs de Régions Pédagogiques, les Directeurs d’écoles et les associations de parents d’élèves sont priés de veiller au respect de cette mesure.