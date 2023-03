Bénin: les activités d’une école primaire privée suspendues à Porto Novo

Le ministre de l’enseignement maternel et primaire Salimane Karimou a procédé à la suspension des activités d’une école primaire privée à Porto Novo. Les motifs de cette suspension n’ont pas été mentionnés dans la note de service du ministre.

« Conformément aux dispositions du décret n°2007 – 279 du 19 juin 2007 en ses articles 65 et 92, les activités pédagogiques au sein de l’Ecole Primaire Privée MODIBO KEITA dans la commune de Porto-Novo, 5ème Arrondissement au quartier Dowa Dédomè Circonscription Scolaire d’Oganla sont suspendues jusqu’à nouvel ordre« , mentionne une note de service prise par l’autorité.

Ladite note de service n’a pas renseigné les motifs de cette décision. Mais le ministre enjoint au Directeur Département des Enseignements maternel et Primaire de l’Ouémé, de prendre des dispositions idoines pour faire respecter la mesure et des mesures d’accompagnement dans l’intérêt des parents et des élèves.

« Le Directeur Département des Enseignements maternel et Primaire de l’Ouémé, est chargé de prendre en ce qui le concerne toutes les mesures d’accompagnement qu’il jugera utiles dans l’intérêt des apprenants et de leurs parents tout en assurant l’application sans failles des présentes instructions« , peut-on lire dans la note de service.